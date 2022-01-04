Первый пожар, начавшийся утром в воскресенье, привел к обрушению крыши нового крыла.

В столице Южно-Африканской Республики Кейптауне в комплексе, где расположены две палаты национального парламента, сегодня, 3 января, вспыхнул новый пожар.

Об этом сообщает Reuters.

"Пожарно-спасательная служба подтверждает, что в здании парламента вспыхнул пожар. Горит пустота под крышей Национальной Ассамблеи", - заявил в понедельник во второй половине дня представитель городских пожарных служб.

Первый пожар, начавшийся утром в воскресенье, привел к обрушению крыши нового крыла. Крыша Старого крыла, которое построено в 1884 году, и в котором находится Верхняя палата Национальной Ассамблеи провинций, также частично обвалился.

Читайте такжеБайден не мог выйти из самолета около получаса: что случилось (видео)Однако, важные разделы, включая музей с произведениями искусства и объектами культурного наследия, были спасены, как и вышитый гобелен, рассказывающий историю Восточно-Капской провинции, на первом этаже старого здания Ассамблеи, заявили официальные лица.

Полиция обвинила 49-летнего мужчину в поджоге и других преступлениях, включая кражу. По словам правоохранителей, подозреваемый попал в парламент через окно в одном из офисов.

Как сообщал УНИАН, 2 января в Кейптауне в результате сильного пожара обрушилась крыша парламента ЮАР.

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