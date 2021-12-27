Десмонд Туту был награжден Нобелевской премией мира в 1984 году.

Англиканский архиепископ Десмонд Туту, получивший Нобелевскую премию мира за свою борьбу против апартеида, скончался 26 декабря в Кейптауне.

Он умер на 91-ом году жизни. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам Роджера Фридмана, представителя Фонда интеллектуальной собственности архиепископа Десмонда Туту, причиной смерти стали осложнения от рака.

Читайте такжеВ Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии мира 2021: кто победилАрхиепископу Туту диагностировали рак простаты еще в 1997 году. За последние несколько лет его несколько раз госпитализировали из-за возникновения инфекций, связанных с лечением рака.

Справка УНИАН. Десмонд Мпило Туту, сын школьного учителя и прачки, родился 7 октября 1931 года в небольшом золотодобывающем городке в Трансваале, сердце Южной Африки. Он хотел стать врачом, но его семья не могла позволить себе медицинское образование.

После окончания Университета Южной Африки в 1954 году он пошел по стопам отца, преподавая в средней школе.

Получив степень бакалавра богословия и степень магистра богословия в Королевском колледже в Лондоне, архиепископ Туту несколько лет преподавал в Южной Африке и работал в Англии администратором в Фонде теологического образования, который управлял фондами стипендий Всемирного совета церквей.

Он был назначен первым чернокожим англиканским деканом Йоханнесбурга в 1975 году, епископом Лесото через год и генеральным секретарем Южноафриканского совета церквей в 1978 году.

Он использовал свое положение в совете, чтобы стать высокопоставленным представителем расового равенства и ненасилия. Когда с 1984 года волнения чернокожих распространились по стране, его офис в Хотсо Хаус в центре Йоханнесбурга стал нервным центром освободительного движения, в котором размещалось множество организаций, выступающих против апартеида, включая профсоюзы и низовые общественные организации. За свои усилия он был награжден Нобелевской премией мира в 1984 году.

Вас могут заинтересовать новости: