Воздушное судно прибыло в Берлин через недели после вступления в силу ограничений ЕС.

Журналисты выяснили, что самолет "повара Путина" Евгения Пригожина, несмотря на наложенные санкции ЕС, ремонтируется и обслуживается в Берлине.

Об этом говорится в материале немецкого издания Bild.

Самолет типа Hawker 800XP находится возле ангара местной компании Beechcraft Berlin Aviation.

Воздушное судно прибыло в Берлин через недели после вступления в силу ограничений ЕС. На борту кроме экипажа, по данным журналистов, был еще один "подозрительный пассажир" – Артем Степанов, который управляет несколькими подставными фирмами Пригожина, что были созданы ради обхода санкций.

Читайте такжеБайден заявил Путину о недопустимости кибератак в 16 секторах СШАHawker 800XP россиянин купил в декабре 2019 года через подставную компанию в Литве и зарегистрировал его в крошечной республике внутри Италии Сан-Марино, где даже нет своего аэропорта. Судно, вероятно, базируется в Санкт-Петербурге и принадлежит компании Clubgroup Ltd. Однако по данным российского реестра, такой компании не существует.

До февраля 2019 года другая подставная компания Пригожина владела идентичным самолетом, который также обслуживается в Берлине. Его, в основном, эксплуатировали для поездок в Сирию, Ливию и другие страны, где армия "Вагнера" проводит операции по дестабилизации и помогает дружественным для России местным режимам с использованием сил местного населения.

Однако указанное воздушное судно было внесено в список Минфина США заблокированных активов. "Вероятно, это одна из причин, почему Пригожин получил новый самолет такого же типа от другой подставной компании в конце 2019 года", – пишут авторы материала.

Он доверил Степанову только техническое обслуживание нового самолета. В комментарии изданию представители Министерства экономики Германии подтвердили, что пользование подсанкционными объектами должно быть заблокировано, но не уточнили о судьбе конкретного самолета на территории страны.

Евгений Пригожин – уголовный авторитет из Санкт-Петербурга, который отбывал наказание за ограбление и проституцию несовершеннолетних, является одним из важных соратников Путина и руководит его частной армией "группой Вагнера". В связи с этим Пригожин причастен к многочисленным серьезным нарушениям резолюций ООН.

Также его обвиняют в убийстве трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Он считается ответственным за работу "фабрики троллей", нацеленной на распространение кремлевской пропаганды.

Пригожин – один из ключевых фигурантов дела вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году и разыскивается ФБР за награду в четверть миллиона долларов.

Пригожина называют "поваром Путина", потому что несколько лет назад он владел роскошным рестораном в Санкт-Петербурге, где российский глава любил поесть, а позже поставлял Кремлю еду.

С 15 октября 2020 года Пригожин находится в санкционном списке США и ЕС. Это означает, что ему запрещено въезжать в Евросоюз, а его "активы" внутри блока заблокированы.

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Автор: Яна Ставская