Пара из Сиэтла нашла свою собаку среди руин дома, обрушившегося неделю назад.
Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
Дом разрушился из-за проливных дождей, которые вызвали оползень. Жители дома оказались под завалами здания.
Женщине удалось освободиться и позвать на помощь. Прибывшие спасатели помогли выбраться из-под завалов ее мужу.
Читайте такжеУкраинские ученые часами "охотились" на китов в океане: уникальные фотоСреди обломков нашли тело одной из собак, но вторую так и не смогли отыскать.
Супруги каждый день возвращались к дому в надежде найти животное, но безуспешно.
Только спустя неделю им удалось услышать визги собаки в доме.
Собаку вынесли из дома прибывшие спасатели. Сейчас она находится в стабильном состоянии.
2400 block of Perkins Ln W: pic.twitter.com/HO9Ko0WqZp— Seattle Fire Dept. (@SeattleFire) January 13, 2022
Ранее сообщалось, что в Одессе люди разобрали стену дома, чтобы спасти застрявшую там собаку.