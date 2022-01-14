Хозяева каждый день искали ее среди руин.

Пара из Сиэтла нашла свою собаку среди руин дома, обрушившегося неделю назад.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Дом разрушился из-за проливных дождей, которые вызвали оползень. Жители дома оказались под завалами здания.

Женщине удалось освободиться и позвать на помощь. Прибывшие спасатели помогли выбраться из-под завалов ее мужу.

Читайте такжеУкраинские ученые часами "охотились" на китов в океане: уникальные фотоСреди обломков нашли тело одной из собак, но вторую так и не смогли отыскать.

Супруги каждый день возвращались к дому в надежде найти животное, но безуспешно.

Только спустя неделю им удалось услышать визги собаки в доме.

Собаку вынесли из дома прибывшие спасатели. Сейчас она находится в стабильном состоянии.

2400 block of Perkins Ln W: pic.twitter.com/HO9Ko0WqZp — Seattle Fire Dept. (@SeattleFire) January 13, 2022

Ранее сообщалось, что в Одессе люди разобрали стену дома, чтобы спасти застрявшую там собаку.

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