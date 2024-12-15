На кадрах видно, как у крана падает стрела под ударами волн и порывами ветра.

Во временно оккупированном украинском Крыму затонул российский плавучий кран. Об этом сообщил Telegram-канал Крымский ветер и обнародовал соответствующее видео.

Отмечается, что инцидент произошел у берегов Ялты. На кадрах видно, как у крана падает стрела под ударами волн и порывами ветра.

"Почему это плавсредство не завели в порт до начала шторма, непонятно. Прогноз погоды не читают? Штормовое предупреждение объявили за несколько дней до этого", - говорится в подписи к видео.

Последние инциденты в Черном море

Как сообщал УНИАН, 15 декабря стало известно, что вблизи Керченского пролива тонут два российских танкера - "Волгонефть 212" и "Волгонефть-239". По данным российских СМИ, суда разломало пополам. По данным Astra, танкеры транспортировали нефтепродукты, в частности мазут. В результате аварии он начал течь в море.

Первым начал тонуть "Волгонефть 212", на борту которого находилось 13-14 членов экипажа. Вес мазута, который транспортировался - 4300 тонн. Впоследствии в том же районе затонул "Волгонефть-239".

Впоследствии руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко рассказал, почему развалились два российских танкера у Керченского пролива. По его словам, оба судна - очень старые и имеют "речной" класс, что предусматривает определенные ограничения.

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