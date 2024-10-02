Робин Вагенер признал, что неизвестно, передадут ли Украине Taurus.

Германия должна позволить Украине наносить удары по военным объектам РФ дальнобойным оружием. По словам депутата Бундестага Робина Вагенера от Союза "90/Зеленые" (входит в правительственное большинство) сейчас этот вопрос является предметом дискуссии.

"Я думаю, что мы должны разрешить дальнобойные удары. Я не понимаю, почему мы защищаем российские военные объекты больше, чем украинское гражданское население в городах. На самом деле гораздо сложнее и дороже обеспечить защиту от ракет, когда они уже воздухе (в отличие от уничтожения военных целей), а иногда эту защиту даже невозможно обеспечить", - сказал он в интервью "Главкому".

Депутат сказал, что не видит смысла в том, чтобы сдерживать Украину от ударов по российским объектам, откуда такие атаки происходят.

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"Мы должны позволить Украине использовать свое собственное оружие. И мы говорим именно об украинском оружии, потому что в тот момент, когда поставили оружие в Украину - оно уже не наше, оно украинское. И я выступаю за это в Германии. Мы, "Зеленые", это лоббируем. И мы делаем все возможное и невозможное в таких дебатах", - отметил Вагенер.

Он также подчеркивает, что поддерживает передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, поставки танков, боевых машин пехоты и тому подобное. К сожалению, по его словам, "этого не желает" канцлер Олаф Шольц.

"На данный момент он не поддерживает идеи позволить Украине наносить удары дальнобойным оружием. Эта дискуссия продолжается, но я не могу сказать вам, каким будет результат", - признал Вагенер.

Он уточнил, что дебаты по передаче Taurus продолжаются. Однако это должно быть единогласное решение, и сейчас это проблема внутри Социал-демократической партии. Он также добавил, что не может сказать, какая именно система вооружения, предоставленная Германией, может быть использована для дальнобойных ударов по России.

Разрешение на удары по РФ

Напомним, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал предоставление разрешения Украине бить по военным объектам РФ дальнобойным оружием Запада. Впрочем, он отметил, что такие решения должны принимать союзники, которые передают это оружие. В частности, Рютте призвал не забывать, что Украина ведет оборонительную войну, а не захватническую.

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