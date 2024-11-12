По информации Reuters, новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть на должность Государственного секретаря сенатора Марко Рубио, одновременно на должность советника по национальной безопасности - конгрессмена, полковника Национальной гвардии в отставке и бывшего "зеленого берета" (ветерана сил специальных операций) Майка Волца.

Если информация источников американских журналистов подтвердится, то две ключевые должности займут "ястребы", которые адаптировались к специфике политики Дональда Трампа. Такое назначение означает, что финальная внешняя политика Трампа будет учитывать классические жесткие подходы во внешней политике Республиканской партии.

Стоит отметить, что эти подходы делают невозможным изоляцию США от мировых дел. Ведь как можно давить, например, на Китай или Иран, и при этом отгородиться от мира стеной?

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Кстати, назначение Марко Рубио и Майка Волца также будет знаменовать смещение внимания Вашингтона в сторону Китая, который представляется Трампу гораздо более опасным, чем Российская Федерация.

К примеру, Рубио - один из самых жестких критиков Китая в Сенате. Он призвал начать расследование относительно приобретения китайской компанией платформы TikTok, что привело к рассмотрению вопроса национальной безопасности. Кроме того, он критиковал администрацию Байдена, призывая запретить продажи оборудования Huawei.

В свою очередь, Волц также известен как активный критик Китая. Он неоднократно заявлял о важности готовности США к возможному конфликту в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В своей книге "Жестокие истины: думай и управляй как "зеленый берет"" Уолц описал пятиступенчатую стратегию, которая, по его мнению, поможет избежать войны с Китаем. В частности, он отмечает быстрое вооружение Тайваня, поддержку союзников в регионе и модернизацию авиации и флота США.

Относительно Украины - и Рубио, и Волц поддерживают идею геополитических торгов о прекращении войны. В частности первый недавно он заявил, что Украина должна искать дипломатическое урегулирование с Россией, а не сосредотачиваться на возвращении всех территорий.

Но "ястребиное" видение внешней политики будет подталкивать и госсекретаря, и советника по нацбезопасности к условиям, которые хотя и не будут предусматривать быструю перспективу вступления Украины в НАТО, но будут содержать военную поддержку Киева как гарантию сохранения статуса кво в случае достижения какого-то условия о прекращении огня.

Сергей Таран, политолог, директор Международного института демократий