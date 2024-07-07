'Плохая мина': Лавров пригрозил США 'ответом' за помощь ВСУ (видео)

Глава российского МИД уверен, что украинцы не смогли бы атаковать российские объекты без помощи США,

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригрозил США "ответом" за содействие ударам ВСУ по Крыму и оккупированным территориям.

Как заявил Лавров в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину, "без прямого участия США" Украина не могла бы осуществлять атаки на российские военные объекты на оккупированных территориях.

"Без прямого участия США в наведении, в подготовке данных со спутников эти ракеты (выпущенные ВСУ - УНИАН) никуда бы не полетели бы. Американцы, НАТОвцы продолжают говорить: "Мы ни в коем случае не воюем с Россией". Это плохая мина при плохой игре. Что касается нашей реакции, президент (диктатор Владимир Путин - УНИАН) сказал, что мы будем реагировать. Я думаю, в ближайшем будущем вы об этом узнаете", - заявил Лавров.

Другие угрозы россиян

Напомним, заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что нашел "доказательства участия Запада в войне против России". По его словам, Украина якобы объявила, что "согласовывала любые удары по всему российскому, например по Крыму".

Он считает, что это юридически значимое доказательство "соучастия Запада в войне против России на стороне государства Степана Бандеры". Медведев также пригрозил странам НАТО и добавил, что "пророчество апокалипсиса все ближе".

Вас также могут заинтересовать новости: