Они хотят быть готовыми к переговорам.

Великобритания и Франция рассматривают сценарии обеспечения безопасности Украины, если она заключит мирное соглашение с Российской Федерацией.

Одним из таких сценариев является размещение их военного контингента на линии разграничения, пишет Радио Свобода, ссылаясь на слова высокопоставленного чиновника НАТО. Он отметил, что обсуждения ведутся не на уровне Североатлантического Альяса, а именно в Лондоне и Париже.

Страны готовят варианты действий на случай, если команда новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа спросит, как именно в этой ситуации могут действовать европейские страны.

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Иностранные войска в Украине

Ранее СМИ сообщили, что план Трампа по прекращению войны в Украине может включать создание буферной зоны, за которой будут следить иностранные военнослужащие.

В Эстонии уже призвали Европу быть готовой к отправке войск в Украину. В Евросоюзе также сообщили, что такого развития событий нельзя сейчас исключать.

Присутствие военных отдельных стран обсуждалось и ранее, однако партнеры сообщали лишь о готовности вернуть своих военных инструкторов.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что Парижу придется обсуждать отправку сухопутных войск, если армия РФ прорвет линию фронта.

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