Мужчина называл себя "неофициальным связным" украинской власти.

Задержанный по подозрению в попытке покушения на бывшего президента США и действующего кандидата в президенты Дональда Трампа Райан Уэсли Рут выражал в соцсетях поддержку Украине после вторжения России.

Как сообщает CNN со ссылкой на сообщения Рута в соцсетях, он "выражал решительную поддержку Украине в десятках постов в день в 2022 году и заявил, что готов умереть в борьбе, и что "нам нужно сжечь Кремль дотла".

В Facebook призвал иностранцев участвовать в войне на стороне Украины, называл себя "неофициальным связным" украинских властей и поощрял солдат из Афганистана воевать за Украину.

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Второе покушение на Трампа

Как сообщал УНИАН, 16 сентября экспрезидент США Дональд Трамп заявил о стрельбе возле его гольф-клуба.

"Рядом со мной были слышны выстрелы. Прежде чем слухи начнут выходить из-под контроля, я хотел бы, чтобы вы услышали это первыми: Я в безопасности и здоров! Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся. Я всегда буду любить вас за то, что вы меня поддерживаете", – заявил он.

В ФБР заявили, что Трамп был в нескольких сотнях метров от места стрельбы, он в безопасности. Инцидент "выглядит как попытка покушения".

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