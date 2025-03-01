В Белом доме сказали, что президент отправился в свой дом и возвращаться не планировал.

Президент США Дональд Трамп пока не заинтересован в возобновлении соглашения с Украиной о полезных ископаемых.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

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"Президент Дональд Трамп пока не заинтересован в пересмотре соглашения по украинским полезным ископаемым", - цитирует агентства чиновника.

Он добавил, что в пятницу Трамп отправился в свой дом во Флориде и не планировал возвращаться.

Соглашение о полезных ископаемых: главное

Как сообщал УНИАН, подписание соглашения должно было состояться в пятницу, 28 февраля. Президент Украины во главе украинской делегации прибыл в Вашингтон на переговоры с командой президента США Дональда Трампа.

Однако Зеленскому пришлось досрочно покинуть Белый дом, поскольку разгорелся спор между ним с одной стороны и президентом США Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Отмечалось, что соглашение о добыче полезных ископаемых уже было готово к подписанию. Журналисты ждали в очереди, чтобы войти в Восточный зал для церемонии подписания этого соглашения, однако им сообщили, что это событие не состоится.

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