В новом выпуске «Мира наизнанку. Пакистан» Дмитрий Комаров станет погонщиком верблюдов и увидит «изнанку» бесконечного праздника на одном из самых знаменитых пляжей мира – Клифтон.

В новой серии экстремального тревел-шоу «Мир наизнанку. Пакистан», который выйдет 10 апреля в 18:20 на «1+1», телезрители увидят новый репортаж из колоритного города Карачи, которое совсем недавно входил в список самых опасных городов мира.

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Как сообщает пресс-служба «1+1», съемки здесь команда «Мира наизнанку» вынуждена была проводить исключительно в сопровождении вооруженной охраны. Но однажды опасность постигла Дмитрия Комарова и Александра Дмитриева совсем с другой стороны, где охрана оказалась бессильна. Ядовитая змея попала в машину съемочной группы и на некоторое время прервала рабочий процесс.

Отметим, в «Мире наизнанку» нет спланированных сценариев, часто все идет не по плану, а большинство сюжетов – экспромт. Но такого в программе еще не было. Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев оказались в одной машине со змеей, которая выползла из своего мешка и потерялась в салоне авто. Съемки пришлось прервать.

«Вы когда-нибудь ездили в автомобиле с ядовитой змеей, которая сбежала, потерялась в салоне, непонятно, где находится, откуда появится, и в какой именно миг? Ощущения невероятные. Даже несмотря на мой немалый опыт общения со змеями – это был адреналин. Такое невозможно предугадать. До того как это случилось со мной, я вообще не думал, что такие ситуации случаются. И произошло это в городе Карачи», – вспоминает Дмитрий Комаров.

На этот раз, чтобы сполна ощутить контрасты Карачи, Дмитрий Комаров отправится на знаменитый на весь мир пляж Клифтон. Это уникальное место, не похожее ни на один другой пляж в мире. Здесь нет людей не то, что в купальниках и плавках, даже в шортах их практически не встретишь. Пляж Клифтон живет по консервативным мусульманским законам. Но именно здесь сохранилась древняя традиционная профессия, которую в наше время практически не встретишь нигде – погонщик верблюдов.

Дмитрий Комаров познакомится с одним из них, чтобы узнать изнанку этой профессии.

Верблюды сотни лет были незаменимой рабочей силой и основным транспортом в Пакистане. Иметь верблюда было престижно. Они выполняли все сельскохозяйственные работы и заменяли собой грузовики, автобусы, такси, маршрутки, создавая напряженный трафик в городе. Впоследствии машины вытеснили животных вместе с их погонщиками, и профессия стала ненужной. Теперь верблюдов вместе с их хозяевами можно встретить только на пляже Клифтон, где они ежедневно катают и веселят людей. Но мало кто представляет, что скрывается за яркой и красивой картинкой, которую видят приезжие на знаменитом пляже.

Дмитрий Комаров проведет целые сутки с погонщиками верблюдов, чтобы почувствовать на себе их профессию и условия жизни. Он узнает, какова обратная сторона бесконечного праздника на пляже Клифтон, и через что приходится проходить погонщикам верблюдов каждый день ради того, чтобы заработать себе на жизнь.

Предыдущие выпуски «Мир наизнанку. Пакистан»

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Автор: Марина Григоренко