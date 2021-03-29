Генсек ООН призвал международное сообщество к большему давлению.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш призвал увеличить давление на военную хунту Мьянмы.

Читайте такжеПротив Тихановской завели дело за "подготовку акта терроризма" в БеларусиОб этом пишет Радио Свобода.

С таким заявлением он выступил после «абсолютно недопустимых» убийств более сотни протестующих на выходных.

Сегодня тысячи людей снова вышли на протесты.

"Абсолютно недопустимо видеть насилие над людьми на таких высоких уровнях, столько убитых и такой упрямый отказ принять необходимость освобождения всех политических заключенных и заставить страну вернуться к серьезному демократическому переходу", – сказал он.

Генсек ООН призвал международное сообщество к большему давлению для того, чтобы изменить ситуацию.

Протесты в Мьянме: что произошло

В Мьянме с 1 февраля, когда произошел государственный переворот, не утихают акции протеста.

Объясняя свои действия фальсификациями на последних выборах, военные сместили гражданское правительство во главе с лидером нации Аун Сан Су Чжи. Она, как и другие представители руководства республики, находится под арестом.

Силы безопасности жестко подавляют акции протеста, а в последнее время против демонстрантов начали применять огнестрельное оружие.

С 1962 года в течение нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году.

Ранее в Мьянме военные застрелили 7-летнюю дочь протестующего прямо в его доме.

Также они открыли огонь на похоронах возле города Баго.

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Автор: Людмила Жерновская