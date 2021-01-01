В 2016 году в Дании после девяти месяцев разработки маршрута была перевезена лопасть длиной в 88,4 метра.

Транспортная компания из Люксембурга P. Adams Schwertransporte, специализирующаяся на перевозке тяжелых грузов в Европе показала, как грузовик перевозит лопасть ветрогенератора длиной 67 метров.

Читайте такжеНочью на дороге Киева заметили автомобиль, перевозивший самолет (фото)Снимки компания опубликовала на своей странице в Linkedin.

«Заканчиваем год серией фотографий 67-метровой лопасти ветрогенератора, перевозимой по сложному маршруту», - подписали публикацию в компании.

В комментариях одни пользователи поражаются увиденному и делятся роликами похожих перевозок, а другие пытаются доказать, что фотографии фейковые. Сомневающимся напомнили, что в 2016 году в Дании после девяти месяцев разработки маршрута была перевезена лопасть длиной в 88,4 метра.

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Автор: УНИАН