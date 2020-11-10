Ночью стало известно о подписании мирного соглашения по Нагорному Карабаху Арменией, Азербайджаном и Россией.

Президент Армении Армен Саргсян заявил, что узнал о подписании мирного соглашения относительно прекращения войны в Нагорном Карабахе из прессы.

Об этом идет речь в его заявлении на странице в Facebook.

По словам Саргсяна, с ним, как президентом республики, не проводили консультаций по данному документу.

"Регулирование карабахского конфликта - это вопрос государственного значения и важности. Армения, Арцах, любой шаг, действия, решение, принятие решений должны быть всесторонними консультациями и обсуждениями всего армянского народа", - идет речь в тексте заявления.

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Саргсян отметил, что судьба народа страны может решаться только на основе национальных интересов и согласия Армении.

"Учитывая глубокую обеспокоенность народной теневой массы, немедленно начинаю политические консультации, чтобы в кратчайшие сроки согласовать нашу повестку дня защиты интересов", - сообщил он.

Мирное соглашение в Нагорном Карабахе: что известно

Нагорно-Карабахская автономная область, входившая в состав Азербайджанской ССР, провозгласила независимость в сентябре 1991 года. Азербайджан не признал автономию НКР. Согласно административно-территориальному делению республики, территория, которую контролирует НКР, является частью Азербайджана. Международное сообщество не признало референдум.

В 1991-1994 годах в районе развернулись полномасштабные военные действия. Армения поддержала Нагорный Карабах в конфликте с Азербайджаном. В 1994 году между Арменией и НКР с одной стороны и Азербайджаном с другой был заключен Бишкекский протокол о прекращении огня. Однако у линии соприкосновения продолжились вооруженные конфликты.

В апреле 2016 года ситуация обострилась, когда Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Тогда в результате стрельбы на границе погибли по меньшей мере несколько десятков человек.

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Автор: Юрий Годован