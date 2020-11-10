Президент Армении Армен Саргсян заявил, что узнал о подписании мирного соглашения относительно прекращения войны в Нагорном Карабахе из прессы.
Об этом идет речь в его заявлении на странице в Facebook.
По словам Саргсяна, с ним, как президентом республики, не проводили консультаций по данному документу.
"Регулирование карабахского конфликта - это вопрос государственного значения и важности. Армения, Арцах, любой шаг, действия, решение, принятие решений должны быть всесторонними консультациями и обсуждениями всего армянского народа", - идет речь в тексте заявления.
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Саргсян отметил, что судьба народа страны может решаться только на основе национальных интересов и согласия Армении.
"Учитывая глубокую обеспокоенность народной теневой массы, немедленно начинаю политические консультации, чтобы в кратчайшие сроки согласовать нашу повестку дня защиты интересов", - сообщил он.
Мирное соглашение в Нагорном Карабахе: что известно
- Сегодня ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Пашинян пояснил, что у него не было иного выхода, кроме подписания соглашения об окончании войны в регионе.
- В Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развернута совместная миротворческая миссия России и Турции.
- Жители Еревана, протестующие против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, прорвали оцепление и ворвались в здание правительства Армении.
Нагорный Карабах: история конфликта
Нагорно-Карабахская автономная область, входившая в состав Азербайджанской ССР, провозгласила независимость в сентябре 1991 года. Азербайджан не признал автономию НКР. Согласно административно-территориальному делению республики, территория, которую контролирует НКР, является частью Азербайджана. Международное сообщество не признало референдум.
В 1991-1994 годах в районе развернулись полномасштабные военные действия. Армения поддержала Нагорный Карабах в конфликте с Азербайджаном. В 1994 году между Арменией и НКР с одной стороны и Азербайджаном с другой был заключен Бишкекский протокол о прекращении огня. Однако у линии соприкосновения продолжились вооруженные конфликты.
В апреле 2016 года ситуация обострилась, когда Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Тогда в результате стрельбы на границе погибли по меньшей мере несколько десятков человек.
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