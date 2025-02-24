По мнению Пайфера, несмотря на это, Владимир Путин все еще видит в США противника.

Спешка и действия администрации Дональда Трампа в отношении переговоров о завершении войны в Украине свидетельствуют о двух возможных результатах: либо заключение соглашения на выгодных для России условиях, либо полный провал переговоров. Об этом бывший посол США в Украине, ныне аналитик Brookings Institution Стивен Пайфер заявил в интервью PAP.

По его мнению, Трамп стремится к более широкой перезагрузке отношений с Москвой.

В публикации говорится, что прошло три года с начала полномасштабного вторжения России, и теперь международное внимание сосредоточено не на ситуации на фронте, а на срочных переговорах о прекращении войны. По словам Пайфера, пока неизвестно, какой будет потенциальная сделка, но есть многочисленные признаки того, что она вряд ли будет справедливой - если вообще состоится.

Видео дня

"Я обеспокоен тем, что администрация заходит слишком далеко и слишком быстро в своих переговорах с россиянами, и это может помешать их усилиям договориться о прекращении войны", - отметил Пайфер.

Он подчеркнул, что украинская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским неоднократно заявляла: она не примет соглашения, которое США и Россия заключат без участия Украины.

По мнению Пайфера, логичнее было бы сначала согласовать переговорную стратегию с Украиной и европейскими союзниками, а уже потом выходить на диалог с Кремлем. Поскольку именно Европа, вероятно, будет играть ключевую роль в реализации соглашения через миротворческие или миссии по безопасности, привлечение ее к процессу на раннем этапе могло бы предоставить дополнительные рычаги влияния. Пайфер сказал:

"Администрация Трампа имеет много козырей, но, к сожалению, последовательность действий здесь изменилась на противоположную".

По его мнению, скорость и принудительный формат переговоров, на которых настаивает Трамп, Россия воспринимает как "признак слабости", и это лишь усиливает ее позиции и уменьшает вероятность каких-либо уступок со стороны Кремля. В результате шанс на справедливый и длительный мир значительно снижается.

Пайфер также раскритиковал поддержку Белым домом российского требования о проведении президентских выборов в Украине сразу после установления режима прекращения огня. По его мнению, это ловушка, устроенная Кремлем, которая может дать России дополнительные возможности для дестабилизации и внутреннего раскола Украины.

Также дипломат считает нелогичным тот факт, что европейские страны фактически отстранены от переговорного процесса, хотя именно они должны играть ключевую роль в обеспечении выполнения соглашения.

"Государственный секретарь времен Рональда Рейгана Джордж Шульц всегда говорил, что если вы хотите, чтобы кто-то был на посадке, он должен быть на взлете. И я думаю, что в той степени, в которой европейцы исключены из переговоров о том, как может выглядеть реальная сделка, вероятность того, что они будут готовы взять на себя серьезные обязательства, уменьшается", - пояснил эксперт.

Он также предостерег, что США могут договориться с Россией об условиях, которые в конце концов не примут ни Украина, ни Европа:

"Это точно не то, чему учат на переговорах".

По словам Пайфера, действия Трампа и его окружения демонстрируют стремление к более широкой "перезагрузке" отношений с Россией, возможно, с целью ослабления ее связей с Китаем. Однако экс-посол отмечает: такой подход может дорого обойтись Европе, тогда как шансы на настоящий разрыв российско-китайского партнерства минимальны.

"Люди Трампа говорили об этом еще во время его первого срока. Это иллюзия, этого не произойдет", - утверждает Пайфер.

Он считает, что, несмотря на все разговоры, Владимир Путин продолжает рассматривать США как противника.

"В принципе, несмотря на все это, Владимир Путин все еще видит в США противника. Он готов вести переговоры с Трампом, но я не думаю, что россияне подходят к этим переговорам с идеей найти взаимовыгодные решения. Кроме того, я думаю, что Путин видит отношения с Китаем совсем по-другому, чем с США, отчасти потому, что он сейчас очень зависим от Китая", - подытожил экс-посол.

Каллас о переговорах США и России

Как сообщал ранее УНИАН, глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас обвинила США в распространении российских нарративов, заявив, что администрация президента США Дональда Трампа поддается на прихоти России в своей резкой критике Украины.

По данным Bloomberg, выступая перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, Каллас подчеркнула, что в любом потенциальном мирном соглашении о прекращении российской войны должны участвовать Украина и Европа, поскольку растут опасения, что обе стороны окажутся в стороне от переговоров.

Вас также могут заинтересовать новости: