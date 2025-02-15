Уже на следующей неделе чиновники США и России в Саудовской Аравии обсудят встречу президентов.

Высокопоставленные чиновники США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы обсудить возможную встречу своих лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина, сама же встреча двух президентов может состояться уже в конце февраля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Один из чиновников рассказал изданию, что "большинство европейцев пока не проинформированы" о вероятной встрече. Сообщается, что официальные лица Украины тоже ожидаются, "но они, похоже, также не полностью в курсе подготовки".

И хоть детали встречи и список участников еще прорабатываются, со стороны США переговоры возглавят советник по национальной безопасности Майкл Волц и спецпредставитель Стив Уиткофф, пище издание.

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Официальных комментариев, отмечается, не удалось получить ни от Совета национальной безопасности Белого дома, ни от Кремля. Власти Саудовской Аравии отказались разглашать детали из-за "деликатности встречи". Советник по национальной безопасности Мусаед Аль-Айбан подчеркнул, что планы могут быть сорваны в последнюю минуту.

Что известно о вероятных переговорах в Саудовской Аравии

Как сообщал ранее УНИАН, 13 февраля Трамп анонсировал встречу представителей США, РФ и Украины в Саудовской Аравии на следующей неделе, однако не с его участием или участием Путина, а с "топовыми чиновниками". При этом он подчеркивал, что Украина тоже будет участвовать во встрече.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что посетит Саудовскую Аравию, но, отметил, встреч с россиянами в этой стране у него не будет. Мол, у него будет официальный визит, который уже был запланирован.

В Саудовской Аравии объявили о готовности организовать встречу Трампа и Путина на своей территории. МИД страны подчеркнул, что "Королевство приветствует проведение саммита в Саудовской Аравии и подтверждает свои постоянные усилия для достижения прочного мира между Россией и Украиной".

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