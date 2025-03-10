Песков также прокомментировал "ожидания" Москвы от встречи украинской и американской делегаций.

В РФ утверждают, что на этой неделе не планируется встреч представителей Кремля и Белого дома. Как сообщают российские СМИ, соответствующее заявление сделал 10 марта на брифинге пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Сергей Песков.

"Москва и Вашингтон не планируют переговоров на этой неделе в Саудовской Аравии", - пишут пропагандистские СМИ.

Также отмечается, что Путин и президент США Дональд Трамп с момента инаугурации американского лидера разговаривали лишь один раз.

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"Россия и США находятся на начальной стадии пути по реставрации двусторонних отношений, этот путь будет долгим", - заявил Песков.

Также он ответил на вопрос о том, чего ожидает Москва от переговоров между Киевом и Вашингтоном в Саудовской Аравии.

"Здесь неважно, чего мы ждем. Здесь важно, чего ждут Соединенные Штаты. На разных уровнях мы неоднократно с вами слышали заявления, что США ждут демонстрации со стороны украинцев желания идти на мир. Вот, собственно, наверное, этого ждут все", - утверждает представитель Кремля.

Он добавил, что "очень важно и нужно определиться" с тем, "хотят ли мира" украинцы, руководство Украины.

Он также прокомментировал ситуацию в Курской области, на части которой находятся ВСУ. По его словам, сейчас перед российской армией не стоит временная задача по вытеснению ВСУ.

"Конечно, никаких там сроков нет. Конечно, наши военные делают все возможное, чтобы как можно быстрее очистить нашу землю... Мы не сомневаемся, что так будет сделано", - заявил Песков.

Переговоры в Саудовской Аравии: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, 11 марта в городе Джидда (Саудовская Аравия) должны состояться переговоры между делегациями Украины и Соединенных Штатов Америки. Их цель - обсудить пути достижения мира в Украине и восстановления поддержки со стороны США.

По данным агентства Reuters, которое сослалось на двух американских чиновников, США использует встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии для того, чтобы определить, готов ли Киев пойти на уступки России.

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