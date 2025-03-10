Не сообщается, кто будет присутствовать на переговорах.

США в Саудовской Аравии планируют провести встречу не только с представителями Украины, но и с россиянами. Об этом пишет CNN со ссылкой на информированный источник.

"На этой неделе высокопоставленные чиновники администрации Трампа проведут отдельные встречи с российскими и украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии", - сообщил источник.

Это станет началом еще одной важной недели переговоров с высокими ставками, когда президент Дональд Трамп и его команда будут пытаться заключить соглашение между двумя странами.

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При этом источник отказался сообщить, кто будет присутствовать на переговорах. Напомним, госсекретарь Марко Рубио входит в число американских чиновников, которые встретятся с украинскими коллегами в Джидде.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о предстоящих переговорах, заявив журналистам в воскресенье: "Как вы знаете, предстоят большие встречи в Саудовской Аравии. В них будет участвовать Россия, но и Украина, посмотрим, удастся ли нам чего-то добиться".

Трамп также выразил надежду, что "некоторые очень важные вещи могут произойти на этой неделе".

Переговоры в Саудовской Аравии

Как писало FT, Украина на переговорах в Саудовской Аравии попытается убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку. Киев намерен предложить частичное прекращение огня с Россией в отношении дальних беспилотников и ракетных ударов и боевых операций в Черном море в надежде, что это заставит Вашингтон пересмотреть свое решение.

Также, по данным The Times, Великобритания консультирует Украину по вопросам проведения переговоров со США, чтобы не допустить повторения катастрофической ссоры Зеленского и Трампа.

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