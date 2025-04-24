Отвечая на вопрос о переговорах в Лондоне,Трамп сказал, что "они прошли хорошо".

Президент США Дональд Трамп прокомментировал мирные переговоры по Украине в Лондоне, на которой присутствовал специальный посланник по Украине и России Кит Келлог.

Как пишет CNN, отвечая на вопрос о том, как как прошли переговоры в Лондоне, Трамп сказал журналистам: "Я думаю, они прошли хорошо".

Он также заявил, что ни президент Украины Владимир Зеленский, ни российский лидер Владимир Путин не являются его фаворитами.

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"Если они оба довольны, оба подпишут соглашение, у меня нет фаворитов. Я не хочу, чтобы у меня были фавориты. Я хочу, чтобы сделка была заключена", - заявил он.

В то же время Трамп отказался сообщить, будет ли предложенное соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной включать пункт, заставляющий Киев признать принадлежность Крыма Москве, сказав: "Я просто хочу, чтобы война закончилась".

"Мы должны заставить двух людей, двух сильных людей, двух умных людей, договориться. И как только они договорятся, убийства прекратятся", - сказал он, имея в виду Зеленского и Путина.

При этом Трамп посетовал на высокие финансовые потери от войны в Украине, повторив, что бывший президент Джо Байден, "никогда не должен был допустить, чтобы эта война случилась".

Переговоры по войне в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский также сделал заявление относительно встреч в Лондоне.

"Сегодня было много эмоций. Но хорошо, что пять стран встретились, чтобы приблизить мир. Украина, США, Великобритания, Франция и Германия. Стороны высказали свои взгляды и с уважением восприняли позиции друг друга", – написал он

Ранее Белом доме заявили, что Трамп теряет терпение и разочарован переговорами. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила, что президент Зеленский "движется в неправильном направлении".

Также Трамп заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина не признает оккупацию Крыма, "очень вредит мирным переговорам с Россией".

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