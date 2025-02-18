Министр обороны Великобритании отметил, что в этом году его страна увеличила свои расходы на оборону почти на 3,8 миллиарда долларов.

Усилия по завершению войны в Украине предвещают новую эру угроз. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили на пресс-конференции в Лондоне, пишет CNN.

"Мы находимся в новой эре угроз, и это требует новой эры для обороны", - сказал он.

Хили добавил, что в этом году Великобритания увеличила свои расходы на оборону почти на 3 миллиарда фунтов стерлингов (3,8 миллиарда долларов). По его словам, в ближайшие месяцы страна собирается "взять курс" на то, чтобы тратить на оборону 2,5% ВВП. В издании подчеркнули, что это на 2,5% меньше, чем требовал президент США Дональд Трамп, обращаясь к европейским партнерам по НАТО.

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Также премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что он готов рассмотреть возможность отправки миротворческих войск в Украину, если будет заключено прочное мирное соглашение, напомнили в издании. Отмечается, что он присутствовал на экстренном самите европейских лидеров в Париже, где обсуждался ответ на перспективу уменьшения присутствия США на континенте.

"Решения, которые мы примем прямо сейчас в ближайшие недели, определят не только исход конфликта в Украине, но и безопасность нашего мира на целое поколение вперед", - заверил Хили.

Переговоры о завершении войны в Украине - важные новости

Ранее в Саудовской Аравии завершились переговоры России и США о завершении войны в Украине. Представители Москвы уже похвастались первыми результатами, отмечая "позитивную" встречу.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тем не менее он подчеркнул, что глава Кремля сядет за стол переговоров, если "фиксация договоренностей будет обсуждаться с учетом существующей возможности оспаривания легитимности Зеленского".

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