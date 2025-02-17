Председатель Европейского совета заявил, что европейцы должны стать ключевым участником разработки новой архитектуры безопасности.

Европейский Союз должен участвовать в переговорах с Россией о завершении войны в Украине, чтобы наметить будущую архитектуру безопасности Европы. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта в интервью Financial Times.

Отмечается, что Кошта и другие высокопоставленные европейские лидеры готовятся к встрече в Париже, чтобы обсудить свою реакцию на решение президента США Дональда Трампа начать переговоры о завершении войны с российским диктатором Владимиром Путиным. Высшие дипломаты США и РФ уже готовятся к встрече с Саудовской Аравии. Из-за этого лидеры европейских стран обеспокоены тем, что мирное соглашение может быть заключено без их участия.

"Если Трамп действительно хочет, чтобы европейцы взяли на себя большую ответственность за собственную безопасность, то, конечно, европейцы должны стать ключевым участником разработки новой архитектуры безопасности", - сказал Коста журналистам.

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Председатель Европейского совета подчеркнул, что переговоры о новой архитектуре безопасности должны учитывать, что РФ является глобальной угрозой.

В издании напомнили, что незадолго до этого от американской администрации прозвучало несколько обвинений в адрес Европы. В частности, вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил об "угрозе внутри" европейских стран, которые опаснее, чем Москва. Также специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлогг заявлял, что Европе "нет места за столом переговоров".

"Переговоры ведутся между воюющими сторонами. Конечно, необходимо вести переговоры между Украиной и Россией. Но эта война в Украине касается не только Украины. Она касается европейской безопасности", - добавил Кошта.

Кроме того, председатель Европейского совета считает, что Европа обязана участвовать в переговорах из-за агрессивной позиции РФ по отношению к Эстонии, Латвии и Литве, которые являются членами ЕС и НАТО, а также из-за оккупации части территорий нескольких европейских стран.

"Россия явно представляет угрозу суверенитету Балтии, нашей восточной границе. У них есть военное присутствие в Молдове, в Грузии", - объяснил он.

Переговоры о завершении войны в Украине - важные новости

Ранее в CNN сообщили, что Саудовская Аравия хочет стать посредником в переговорах США и России. Страна уже подготовила площадку для будущих переговоров и сформировала группу, которая станет посредником.

Кроме того, в NBC писали, что США проведут двусторонние переговоры с РФ и Украиной, а уже потом - совместные. Предполагается, что двусторонние переговоры состоятся поочередно. Вероятно, сначала члены администрации президента США Дональда Трампа будут говорить с Россией.

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