Также пресс-секретарь Путина обвинил Украину в несоблюдении моратория на удары по энергетической инфраструктуре.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в ближайшее время глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев может совершить визит в США, передают росСМИ.

"Да, я подтверждаю, такой визит возможен. Мы продолжаем наше общение с американцами по разным каналам. Ничего более конкретного сказать не могу", - сказал Песков.

Также пресс-секретарь Путина заявил, что Киев не соблюдает запрет и "продолжает ежедневно наносить удары по российской энергоинфраструктуре". По его словам, Украина фактически не присоединилась к мораторию по нанесению ударов по энергообъектам.

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Визит спецпредставителя Путина в США - что известно

Ранее CNN сообщал, что ключевой переговорщик Путина намекнул на визит в США. По информации СМИ, такие переговоры состоятся на этой неделе. Сам Дмитриев уклонился от ответа относительно возможного визита в США, однако подчеркнул:

"Возможно. Сопротивление американо-российскому диалогу является реальным и обусловлено устоявшимися интересами и старыми нарративами. Но что, если улучшение отношений - это именно то, что нужно миру для длительной глобальной безопасности и мира?".

В то же время некоторые СМИ пишут, что Кирилл Дмитриев и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф проведут переговоры по укреплению отношений между двумя странами, а также об окончании войны против Украины.

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