Папа Римский Франциск провел в базилике Святого Петра службу по случаю Вербного воскресенья 28 марта.

Папа Римский Франциск во время службы в базилике Святого Петра службу по случаю Вербного воскресенья 28 марта сказал, что "дьявол использует коронакризис, чтобы посеять недоверие".

Как пишет НВ со ссылкой на Reuters, обычно в Ватикане на площади Святого Петра в Вербное воскресенье собираются десятки тысяч людей, держа в руках оливковые ветви и пальмовые листья во время службы Папы Франциска. Однако из-за пандемии коронавируса в этом году только около 120 верующих приняли участие в воскресной мессе, присоединившись к папе; также около 30 кардиналов были во втором крыле базилики.

"В прошлом году мы были в шоке. В этом году на нас оказывается большее давление, и экономический кризис стал тяжелым… Дьявол использует кризис, чтобы посеять недоверие, разочарование и раздор", - сказал Франциск во время традиционной службы.

По его словам, пандемия принесла физические, психологические и духовные страдания. С момента избрания в 2013 году Франциск заявлял, что считает дьявола реальным, а слова в документе 2018 года о том, что он является мифическим, - ложные.

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Почти все, кто участвовал в мессе, кроме Папы Римского и хора, были в защитных масках.

Остальные богослужения Папы Римского, в частности Великий четверг, Страстная пятница, Великая суббота и Пасха, также будут проходить с ограниченным количеством участников.

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Автор: Александр Топчий