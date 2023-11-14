В РФ утверждают, что комплекс установили для "обеспечения высокого уровня полетов".

В Москве в аэропорту "Шереметьево" разместили радиолокационно-оптический комплекс для обнаружения и обезвреживания беспилотников. Речь идет о системе "ЕНОТ-СД".

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "ТАСС". Отмечается, что комплекс установили для "обеспечения высокого уровня полетов".

Комплекс "ЕНОТ-СД" предназначен для автоматического обнаружения низко летящих целей, их верификации и противодействия путем создания препятствий. Они не влияют на работу самолетов и другое оборудование в аэропорту.

Видео дня

Другие новости России

На фоне введения санкций против РФ российские аэропорты и авиакомпании отключат от международной доменной зоны. Всего в России в доменной зоне .аэго зарегистрировано более 200 сайтов.

Тем временем утром 14 ноября под Москвой дроны атаковали предприятие, где разрабатывают ракеты. Взрывы прогремели в Коломне – очевидцы также сняли видео пролета дронов в районе этого населенного пункта. В пабликах писали, что дроны атаковали конструкторское бюро "Машиностроение".

В Брянской области РФ беспилотник атаковал химический завод. В росСМИ писали, что дрон ударил по цеху "Брянского химического завода имени 50-летия СССР". Сообщалось, что цех был пробит в трех местах.

Вас также могут заинтересовать новости: