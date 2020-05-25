The Guardian: Вакцина от коронавируса не поможет всем, как жить дальше?

Политики все более настороженно рассматривают возможность сделать всем прививки, и у них для этого есть серьезные основания.

Трудно переоценить важность разработки вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Ее появление стало бы самым коротким путем обратно к нормальной жизни. Именно поэтому секретарь здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заверил, что королевство "бросило все силы на это".

Испытания уже начались. А соглашения о производстве уже подписаны. Оксфордский университет нанял 10 тысяч добровольцев для проведения следующего этапа тестов. Но министры и их советники стали заметно настороженными последнее время. И вот почему, - пишет The Guardian.

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В начале прошлой недели заместитель главного врача Англии Джонатан Ван Там сказал слова, которые никто не хотел слышать: "Мы не можем быть уверены в том, что получим вакцину". Но его осторожность абсолютно правильная. Вакцины просты в теории, но сложны на практике. Идеальная вакцина защищает от заражения, останавливает распространение и делает все это безопасно. Но всего этого добиться очень не просто.

Более чем через 30 лет после того, как ученые изолировали ВИЧ, против вируса до сих пор нет вакцины. Лихорадка денге была идентифицирована в 1943 году. Первая вакцина против нее была утверждена лишь в прошлом году, но на фоне беспокойств, что она способна ухудшить состояние в случае некоторых пациентов. Быстрее всего в истории была разработана вакцина от свинки. На это ушло всего четыре года.

Ученые работали над профилактическими препаратами от коронавирусов и раньше. Поэтому их работа в этот раз не началась с нуля. Два коронавируса ранее вызвали масштабные эпидемии SARS и MERS. И разработка вакцины против обоих в значительной степени продвинулась вперед. Но ни один из этих препаратов не был лицензирован. Потому что эпидемия SARS утихла и так, а MERS не вышел за пределы Ближнего Востока. Этот опыт поможет ученым создать вакцину от SARS-CoV-2. Но кроме этого еще много предстоит изучить о вирусе.

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Главное беспокойство заключается в том, что коронавирусы не склонны вызывать длительный иммунитет. К примеру, распространенные формы простуды вызываются такими вирусами. Но иммунная реакция на них так быстро исчезает, что люди вновь заражаются уже через год. Ученые из Оксфордского университета недавно проанализировали образцы крови пациентов, которые выздоровели от COVID-19 и обнаружили, что уровень иммуноглобулинов класса G резко повышался в первый месяц после заражения, но потом опять падал.

На прошлой неделе ученые в Университете Рокфеллера в Нью-Йорке обнаружили, что у большинства людей, которые выздоровели от COVID-19 без госпитализации, не появилось достаточное количество антител против вируса.

"И это особый вызов", - сказал исследователь коронавирусов в Университета Айовы Стэнли Перлмен.

"Если естественное заражение кроме тяжелых случаев не дает иммунитета, то что сделает вакцина? Может она и сработает лучше, но мы не знаем", - пояснил он.

Если вакцина даст защиту только на год, тогда человечеству придется жить с коронавирусом некоторое время. Генетическая стабильность возбудителя болезни тоже важна. Некоторые вирусы, такие как грипп, мутируют так часто, что разработчики вакцин вынуждены искать новые формулы ежегодно. Чрезвычайно быстрая эволюция ВИЧ - главная причина, почему от него нет вакцины.

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К этому времени SARS-CoV-2 был достаточно стабильным. Но он мутирует, как и все другие вирусы. Некоторые генетические изменения были обнаружены в его белках, которые напоминают шипы. Большинство вакцин базируются на нем. Если белок шипов будет мутировать слишком сильно, антитела, которые появляются благодаря вакцине, будут устаревшими и не смогут эффективно бороться с заражением. Мартин Гибберд из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, который помог выявить некоторые мутации в вирусе, назвал их "ранними сигналами тревоги".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал во время брифинга, что вакцина "точно не гарантирована". Его главный научный советник Патрик Волленс согласился, но добавил: "Я буду удивлен, если в конце у нас не будет вообще ничего". Многие ученые разделяют эту точку зрения. The Guardian пишет, что скорее всего вакцина против коронавируса не будет эффективной на 100%.

Поэтому останется ли коронавирус с нами на долго? Простой ответ: "Да!". Надежды на уничтожение вируса начинаются с вакцины, но не заканчиваются на ней.

"Если и когда мы получим вакцину, мы не получим в тот же момент единорога. Если нам придется полагаться на вакцину, которая даст защиту только на год, тогда мы будем обречены на эндемию COVID-19. Инфекция будет всегда рядом", - сказал исполнительный директор Pandefense Advisory Ларри Бриллиант, который возглавлял программу ВОЗ по уничтожению оспы.

Но даже если действие вакцины будет длиться несколько лет, побороть пандемию все равно будет тяжело.

"Избавиться от COVID-19 будет значительно труднее, чем от оспы", - сказал Бриллиант.

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В случае оспы легко определить, кто больной, а кто нет. Коронавирус же распространяется зараженными людьми без симптомов, которые сами не знают о своем состоянии. Хуже всего то, что пока инфекция сохраняется хотя бы в одной стране, она угрожает всему миру.

"Если у нас не будет вакцины в неимоверном количестве, которую можно будет быстро доставить во все уголки мира, вирус будет способен и дальше распространяться", - сказал бывший директор по вопросам иммунизации Департамента здоровья Великобритании Дэвид Селисбари.

Как люди смогут жить рядом с коронавирусом? Придется адаптироваться. Жизнь изменится. Дэвид Хейменн, который возглавлял ответ ВОЗ на эпидемию SARS, считает, что всем придется привыкнуть к широкому мониторингу распространения инфекции, чтобы можно было быстро ее сдержать. Людям придется усиленно соблюдать правила гигиены, а также социального дистанцирования и избегать скоплений фактически в закрытых помещениях. Хейменн замечает, испытания имеющихся лекарств происходит быстрее, чем разработка вакцины. Поэтому не исключено, что у медиков появится эффективный метод лечения коронавируса до того, как будет создана вакцина. Как минимум, это позволит сократить смертность.

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Профессор инфекционист Квок Йен Янь из Университета Гонконга посоветовал правительству автономии ослабить социальное дистанцирование. Но только при условии, если люди будут носить маски в закрытых помещениях, таких как вагоны поездов и кабинеты на работе. А также нельзя ничего есть или пить на концертах и в кино. Столы в ресторанах должны быть отделены друг от друга специальными заграждениями. А персонал должен придерживаться жестких условий, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Психолог Сарита Джейн Робинсон из Университета Центрального Ланкашира говорит, что люди до сих пор адаптируются к "новой норме". И без надзора и штрафования за отказ носить маску они могут вернуться к старому поведению. Общество может постепенно стать равнодушным к смертям от коронавируса, когда темп жизни восстановится, а СМИ перестанут о них говорить. Но серьезность болезни не удастся игнорировать.

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