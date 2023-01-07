Республиканцу Маккарти на 14 голосовании не хватило голосов, однако с 15-й попытки все вышло.

В субботу, 7 января, наконец-то избрали спикера Палаты представителей США. Им стал республиканец Кевин Маккарти из Калифорнии.

Как сообщает CNN, для того, чтобы поддержать кандидатуру Маккарти, понадобилось четыре дня и целых 15 попыток голосования.

Так, республиканец получил 216 голосов, представитель демократов Хаким Джефрис — 212. "Кевин Маккарти от штата Калифорния получил большинство голосов и надлежащим образом избран спикером Палаты представителей", — заявила ведущая заседания Шерил Джонсон.

Видео дня

Республиканцы приветствовали избрание 57-летнего Маккарти овациями. Отметим, что спикер Палаты представителей после вице-президента является следующим в очереди на пост президента.

Избрание спикера Палаты представителей США

3 января в Палате представителей впервые за 100 лет не смогли избрать в первом туре голосования спикера.

Ранее СМИ писали, что Маккарти все же будет соглашаться на помощь Украине, по крайней мере некоторое время, хотя он может настаивать на меньших суммах. Этому будет способствовать внутреннее давление со стороны некоторых республиканцев. По словам Маккарти, Украина очень важна, но США не должны выписывать ей "неограниченные чеки".

Предыдущим спикером палаты была Нэнси Пелоси. В ноябре 2022 года она объявила, что уходит со своей должности.