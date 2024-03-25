Повышение цены означает, что Dogecoin теперь является восьмой по цене криптовалютой в мире.

Стоимость криптовалюты Dogecoin удвоилась за последний месяц на фоне слухов о том, что вскоре он может быть интегрирован в платформу X Илона Маска, который ранее предсказывал Dogecoin "захват мира", пишет Independent.

Отмечается, что Маск, который является активным сторонником криптовалюты, вдохновленной мемами, ранее говорил о своем плане создать "приложение для всего", которое включает обмен сообщениями, рынки и онлайн-платежи.

В январе X запустил специальный платежный счет, получив лицензии на денежные переводы в США. И SpaceX, и Tesla уже поддерживают платежи Dogecoin.

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Маск, который утверждает, что владеет неразглашаемым количеством Dogecoin, в 2021 году заявил, что верит в то, что он имеет потенциал стать основной онлайн-валютой благодаря своей простоте использования и эффективности. Он также сказал, что она может стать официальной валютой на Марсе, если SpaceX сможет создать там постоянную человеческую колонию.

"Самый интересный результат часто является наиболее вероятным. Возможно, самым интересным результатом и наиболее ироничным результатом будет то, что Dogecoin станет валютой Земли в будущее", – сказал Маск во время сессии вопросов и ответов в приложении Clubhouse в 2021 году.

Эти комментарии вместе с громкой поддержкой во время его выступления в качестве ведущего Saturday Night Live помогли поднять Dogecoin до рекордной цены более 0,70 доллара в том году. Последнее повышение цен на Dogecoin произошло на фоне рекордного роста на крипторынке, когда в этом месяце биткойн достиг нового исторического максимума.

Криптовалюта, вдохновленная мемами, в понедельник поднялась выше 0,17 доллара, и теперь ее общая рыночная капитализация превышает 25 миллиардов долларов. Повышение цены означает, что доджкойн теперь является восьмой по цене криптовалютой в мире, обогнав Cardano (ADA) и Avalanche (AVAX) за последние дни.

Издание отмечает, что, несмотря на значительные приросты, Dogecoin составляет менее 0,1% от общего рынка криптовалют, который за выходные превысил 2,5 триллиона долларов после незначительного повышения цен на биткоин (BTC) и Ethereum (ETH).

"Цену Dogecoin повысили слухи о том, что Илон Маск планирует интегрировать криптовалюту как способ оплаты для X, ранее Twitter", – говорится в материале.

Последние новости о криптовалюте

11 марта биткоин достиг нового рекордного максимума, пересекая отметку в 70 тысяч долларов. Криптовалюта повысилась благодаря потоку наличности в новые спотовые биржевые фонды биткоинов, а также надеждам, что Федеральная резервная система скоро снизит процентные ставки.

20 марта биткоин упал на 16% с исторического максимума предыдущей недели из-за того, что приток инвесторов в новые биржевые фонды пошел на спад. Цена биткоина тогда упала до 60 760 долларов, а затем поднялась до уровня чуть ниже 64 тысяч долларов.

21 марта биткоин начал торговаться на уровне чуть менее 68 тыс. долларов. По словам главного экономиста ADM Investor Services International Марка Оствальда, слабый курс биткоина может сохраниться, если инвесторы столкнутся с признаками экономического спада, который может побудить их продавать или ориентироваться на более стабильные активы, такие как облигации или доллар США.

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