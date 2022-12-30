Песков заявляет, что этот инцидент "вызывает озабоченность".

Пытающаяся втянуть Беларусь в открытую войну против Украины Россия не смогла не прокомментировать падение ракеты на территории РБ. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что этот инцидент "вызывает крайнюю обеспокоенность".

Об этом "правая рука" Путина заявил в комментарии росСМИ. Он, как и беларуская пропаганда, утверждает, что упавшая ракета — украинская.

"В любом случае это то событие, которое вызывает крайнюю обеспокоенность, — не только у нас, но и у наших беларуских партнеров", — заявил Песков. Он добавил, что этот инцидент "вызывает озабоченность".

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Падение ракеты в Беларуси 29.12.2022

29 декабря в беларуском Минобороны заявили, что они сбили украинскую ракету на своей территории во время массированного обстрела Россией Украины. Через день в Минске уже заявили, что сбитая ракета - преднамеренная провокация ВСУ.

В Министерстве обороны Украины заявили о готовности к участию в расследовании инцидента с падением ракеты С-300 в Беларуси во время массированной ракетной атаки россиян.

В Беларуси заявили, что вызвали в МИД посла Украины Игоря Кизима, которому был заявлен решительный протест из-за якобы украинской ракеты..

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