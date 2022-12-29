В Министерстве обороны не исключают, что Россия во время ракетной атаки на Украину сознательно осуществила провокацию.

В Министерстве обороны Украины заявили о готовности к участию в расследовании инцидента с падением ракеты С-300 в Беларуси во время массированной ракетной атаки россиян, говорится в комментарии Минобороны Украины.

В частности, в украинском оборонном ведомстве напомнили, что сегодня Россия в очередной раз совершила массированный ракетный обстрел мирных городов Украины.

"В результате варварских ракетных ударов разрушениям подверглись более 18 жилых домов, 10 объектов критической инфраструктуры в 10 областях. Самое страшное, что снова пострадали мирные люди", - отмечается в комментарии.

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Отмечается, что украинской стороне известны отчаянные и настойчивые стремления Кремля втянуть Беларусь в свою агрессивную войну против Украины.

"В этой связи украинская сторона не исключает и сознательной провокации со стороны государства-террориста России, которое проложило такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси", - сказано в комментарии.

В Минобороны выразили готовность принять участие в расследовании инцидента с падением ракеты.

"Украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, является, в то же время, готовой к проведению в Украине объективного расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Беларуси в результате отражения массированного ракетного удара РФ. Украина готова пригласить к участию в таком расследовании авторитетных экспертов из числа государств, которые не связаны с поддержкой государства-террориста России в любой форме", - говорится в комментарии.

Ранее на сайте Министерства иностранных дел Беларуси появилось сообщение, что сегодня в МИД вызвали посла Украины Игоря Кизима, которому был заявлен решительный протест в связи с зафиксированным якобы "пуском с территории Украины зенитной управляемой ракеты С-300 в направлении территории Беларуси".

Массированная ракетная атака РФ 29 декабря

Как сообщал УНИАН, по данным командования Воздушных сил Вооруженных сил, утром сегодня, 29 декабря, оккупанты атаковали Украину с разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей. Также наблюдалась высокая активность тактической авиации оккупантов.

ПВО уничтожили 54 ракеты из более 69, выпущенных русскими.

Заместитель председателя Харьковской ОВА Роман Семенуха сообщил, что российские оккупанты с территории Беларуси совершили обстрел Харьковщины ракетами класса С-300, есть четыре попадания.

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