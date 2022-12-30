Минобороны Беларуси заявляет, что рассматривает две версии произошедшего.

Начальник управления зенитных ракетных войск Беларуси, полковник Кирилл Казанцев прокомментировал падение ракеты в РБ. Он продолжает утверждать, что ракета - украинская, а сам инцидент - "провокация со стороны ВСУ".

Соответствующее видео распространили в Минобороны Республики Беларусь. "Как отмечалось ранее, в Ивановском районе средствами противовоздушной обороны была поражена цель, прилетевшая с украинской стороны. Боевые расчеты отработали штатно. Но по данному инциденту остаются вопросы", - заявил Казанцев.

Минобороны Беларуси заявляет, что рассматривает две версии произошедшего:

Видео дня

непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправности ракеты;

преднамеренная провокация Вооруженных сил Украины.

На территории Беларуси 29 декабря упала ракета - Минск обвинил Украину

В четверг, 29 декабря, Минобороны РБ заявило, что ПВО Беларуси сбила украинскую ракету во время массированной ракетной атаки России по Украине.

"В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины", — сообщили в МО Беларуси.

В Министерстве обороны Украины заявили о готовности к участию в расследовании инцидента с падением ракеты С-300 в Беларуси во время массированной ракетной атаки россиян. Киев готов пригласить к участию в таком расследовании авторитетных экспертов из числа государств, которые не связаны с поддержкой государства-террориста России в любой форме.

29 декабря в Беларуси заявили, что вызвали в МИД посла Украины Игоря Кизима, которому был заявлен решительный протест в связи с зафиксированным якобы "пуском с территории Украины зенитной управляемой ракеты С-300 в направлении территории Беларуси".

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