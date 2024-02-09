В пятницу Путин проведет оперативное совещание с Совбезом.

Освобождение Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины не изменит ход так называемой "специальной военной операции" РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

"Мы не думаем, что это факторы, которые могут изменить ход спецоперации", - сообщил Песков.

Он также отметил, что "спецоперация" будет продолжаться до достижения ее целей".

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В то же время, по словам Пескова, в пятницу, 9 февраля, Путин будет работать в Кремле и проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. Спикер не стал раскрывать тему совещания, подчеркнув, что Путин сам ее обозначит, или позже подробности раскроет пресс-служба Кремля.

Увольнение Залужного

В четверг, 8 февраля, Валерия Залужного было официально уволено с должности главнокомандующего ВСУ. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Другим указом глава государства назначил нового главнокомандующего ВСУ. Им стал генерал-полковник Александр Сырский.

Впоследствии появилась реакция мира на назначение Сырского и увольнение Залужного. Партнеры Украины настроены на работу с ее новым военным руководством. Так, в Белом доме беспокойств относительно нестабильности в Украине вследствие перестановок в военной верхушке не видят. Согласовывать это решение с американской стороной заранее не требовали и считают его суверенным выбором Украины.

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