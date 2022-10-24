Он считает невозможным свое сотрудничество с президентом Румынии.

Румынский сенатор и министр обороны Василе Дынку, который столкнулся с критикой президента и однопартийцев после противоречивых комментариев относительно войны России против Украины, подал в отставку.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром я подал заявление об отставке с должности министра национальной обороны премьер-министру Румынии Николае Чукэ", – написал Василе Дынку, и опубликовал полный текст этого обращения.

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Дынку пишет, что его решение подать в отставку связано с тем, что он считает невозможным его сотрудничество с президентом Румынии, верховным главнокомандующим армии.

"Я считаю необходимым уйти с этой должности, чтобы никоим образом не причинять вред процессам принятия решений и программам ... и не блокировать ряд проектов, абсолютно необходимых для оптимального функционирования Министерства национальной обороны и румынской армии", – пишет министр.

Дынку также поблагодарил премьер-министра за сотрудничество и заверил, что будет поддерживать его как сенатор, член парламента Румынии.

Скандальные заявления Василе Дынку

60-летний Василе Дынку, министр обороны и член правящей политсилы Румынии, Социал-демократической партии, делал противоречивые заявления относительно ситуации в Украине после полномасштабного вторжения на нашу территории российских оккупантов.

В частности, он заявлял, что западные страны должны вести переговоры с Россией об окончании войны, даже если они закончатся замороженным конфликтом. Мол, у РФ есть ресурсы для продолжения боевых действий и необходимо договориться о гарантиях безопасности для Украины, ведь власти нашей страны не согласятся на "несправедливую потерю территорий".

Такие заявления главы МО Румынии не нашли поддержки ни со стороны президента Клауса Йоханниса, который сказал, что только правительство в Киеве может решать, с кем вести переговоры, ни со стороны лидера социал-демократов Марселя Чолаку.

На прошлой неделе заговорили об отставке Дынку. В частности, Чиолаку на пресс-конференции 17 октября заявил, что если бы премьер-министр Николае Чукэ хотел отправить его в отставку, этот вопрос должна обсудить коалиция.

Чиолаку также на вопросы журналистов отмечал, что в случае, если министр согласится уйти в отставку, это будет принято к сведению.

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