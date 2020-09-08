По мнению главного токсиколога Омской области, у Навального было «не отравление, а заболевание — метаболический синдром».

Нервно-паралитическое вещество «Новичок» не могло стать причиной отравления Алексея Навального, заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа РФ Александр Сабаев.

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По его словам, диагноз, который поставили Навальному немецкие медики – «фантастическое предположение», не подтвержденное "ни документально, ни клинически".

"При отравлении фосфорорганическим соединением без процедуры ультрагемодиафильтрации спасти человека невозможно. У нас эта процедура не использовалась, поскольку не было показаний, то есть не было отравления… Он погиб бы у нас в первые часы. Собственно говоря, к 18, к 22 часам он бы уже погиб. Это тяжелое отравление. Фосфорорганическое соединение — это очень тяжелое отравление", — цитируют слова Сабаева «РИА Новости».

Пр его мнению, у Навального было «не отравление, а заболевание — метаболический синдром, метаболическая кома, которая случилась из-за глубокого нарушения обмена веществ».

Врач также заявил, что лабораторные исследования взятых у пациентах биологических материалов проводили в экспертных лабораториях Омска и федеральных учреждениях. Искали как сами возможные вещества, так и продукты распада.

"Исследование проводилось в бюро судебно-медицинской экспертизы. Это экспертного класса оборудование, поэтому здесь не доверять ему невозможно. Это аппаратура производства Соединенных Штатов", —заявил Сабаев.

Навального отравили: что известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за этого воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа в Германии подтвердили отравления оппозиционера.

2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального.

Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального.

4 сентября послы всех 30 стран-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи с отравлением Навального.

Что такое яд "Новичок"

"Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Советский Союз вел его разработки в 1970-е и 1980-е годы.

В группу "Новичок" входит более сотни различных по структуре ядовитых веществ. Самыми опасными из них считаются "Новичок-5" и "Новичок-7". Они в восемь раз превосходят по токсичности газ VX - наиболее ядовитое из всех искусственно синтезированных человеком веществ.

"Новичок" поражает нервную систему, в результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли.

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Автор: Дмитрий Захаров