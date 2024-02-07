В ЕС отмечают, что этот закон нарушает целый ряд фундаментальных ценностей ЕС, включая демократию и право на справедливое судебное разбирательство.

Европейский союз начал судебную процедуру против Венгрии в связи с законом о защите суверенитета, который, по мнению независимых СМИ и гражданских групп, был направлен на запугивание их в период правления премьер-министра Виктора Орбана.

Как пишет Bloomberg, в среду Европейская комиссия направила письмо с официальным уведомлением - первый шаг, который может привести к потенциальному судебному разбирательству. Как говорится в заявлении на сайте исполнительной власти ЕС, этот закон нарушает целый ряд фундаментальных ценностей ЕС, включая демократию, право на справедливое судебное разбирательство, а также правила защиты данных и внутреннего рынка.

"Комиссия считает, что рассматриваемое венгерское законодательство нарушает ряд положений первичного и вторичного права ЕС, в том числе демократические ценности Союза", - говорится в сообщении.

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У Венгрии есть два месяца на ответ, и если она не ответит на вопросы, Комиссия может направить "обоснованное мнение" в соответствии со своей процедурой.

На прошлой неделе в Венгрии начало работу новое Агентство по защите суверенитета, возглавляемое ранее проправительственным руководителем СМИ. В его задачи входит проверка организаций, включая политические партии, неправительственные организации и средства массовой информации, на предмет потенциальных нарушений национального суверенитета (это понятие в законодательстве трактуется нечетко). Такие нарушения в контексте выборов чреваты тюремным заключением.

Венгрия вставляет палки в колеса ЕС

Как писал УНИАН, 1 февраля Совет ЕС одобрил выделение Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи, которое длительное время было заблокировано премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Но угрозами и уступками другие лидеры ЕС смогли его убедить на этот раз.

После того, как в январе Турция дала свое согласие на присоединение Швеции к НАТО, Венгрия осталась единственной страной альянса, которая до сих пор не приняла такого решения. Орбан пригласил премьер-министра Швеции в Будапешт, чтобы тот рассказал венгерскому руководителю, почему он должен дать согласие на присоединение Швеции к альянсу.

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