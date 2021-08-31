Пентагон опубликовал фото с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан.
Оборонное ведомство США показало соответствующее фото на своей странице в Twitter.
Этим военным является генерал-майор Крис Донахью, который запечатлен на фото заходящим на борт самолета Boeing C-17 Globemaste в международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле.
"Последний американский солдат, покинувший Афганистан: генерал-майор Крис Донахью, командующий 18-м воздушно-десантным корпусом. C-17, 30 августа 2021 года, завершение миссии США в Кабуле", - говорится в сообщении.
18-й воздушно-десантный корпус США также опубликовал это фото.
"Это была невероятно сложная, напряженная миссия, наполненная множеством сложностей, с постоянно действующими угрозами. Наши войска проявили выдержку, дисциплину и сочувствие. Ниже представлена фотография последнего солдата, покинувшего Афганистан", - заявили там.
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Талибан захватил власть в Афганистане
- 15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула.
- Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.
- Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти. Также 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.
- Группировка Талибан 19 августа провозгласила новое государство на подконтрольной ей территории – Исламский Эмират Афганистан.
- Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках Ислама". Тем не менее приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны. Многие помнят жестокое правление Талибана в девяностых, когда в обществе действовал крайне жесткий режим шариата.
- Украина уже тремя рейсами возвращала украинцев из Афганистана. В частности, 23 августа были эвакуированы 98 человек: 41 украинец и 57 афганцев. 28 августа два самолета с эвакуированными людьми из Афганистана уже прибыли в международный аэропорт "Борисполь". Всего удалось вывезти около 360 человек, из них почти 80 украинцев.
- 19 августа Международный валютный фонд приостановил помощь Афганистану. 25 августа стало известно, что Всемирный банк прекратил финансирование проектов в Афганистане.
- 30 августа в Пентагоне заявили, что США завершили вывод своего военного контингента, а также эвакуацию американских граждан и беженцев из Афганистана. На этом фоне в сообщении Управления гражданской авиации США отметили, что аэропорт Кабула теперь никем не контролируется, а над афганской столицей не осуществляется управление воздушным движением.