Этим военным стал генерал-майор Крис Донахью, который запечатлен на фото заходящим на борт самолета Boeing C-17 Globemaste в международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле.

Пентагон опубликовал фото с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан.

Оборонное ведомство США показало соответствующее фото на своей странице в Twitter.

Этим военным является генерал-майор Крис Донахью, который запечатлен на фото заходящим на борт самолета Boeing C-17 Globemaste в международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле.

"Последний американский солдат, покинувший Афганистан: генерал-майор Крис Донахью, командующий 18-м воздушно-десантным корпусом. C-17, 30 августа 2021 года, завершение миссии США в Кабуле", - говорится в сообщении.

18-й воздушно-десантный корпус США также опубликовал это фото.

"Это была невероятно сложная, напряженная миссия, наполненная множеством сложностей, с постоянно действующими угрозами. Наши войска проявили выдержку, дисциплину и сочувствие. Ниже представлена ​​фотография последнего солдата, покинувшего Афганистан", - заявили там.

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Автор: Олег Давыгора