Спортсменка поделилась воспоминаниями о фигуристах из РФ, которые погибли в авиакатастрофе.

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины, фигуристка Оксана Баюл выразила соболезнования по поводу гибели в недавней авиакатастрофе в Вашингтоне российских фигуристов.

Свои видео на английском и русском языках спортсменка, которая сейчас живет в США, выложила в социальной сети Instagram.

В них фигуристка гибель российских спортсменов назвала "огромной потерей для фигурного катания".

Видео дня

На этих кадрах украинская фигуристка со слезами на глазах делится воспоминаниями о погибших россиянах, в частности о том, как в 90-х годах она вместе с ними тренировалась. Она сказала, что с одним из них - Александром Кирсановым - она "очень близко общалась".

На эти видео Баюл отреагировал бывший нардеп Игорь Мирошниченко.

"На рашистских помойниках она ностальгирует отборным усРусским языком, чего не скажешь о ее английском и тем более украинском, как они "дружна жили вместе с Шишковой, Наумовым и трениравали детей", - написал он.

Также он упрекнул, что погибшие спортсмены в свое время "и пары из уст не выпустили по поводу своей страны-навозной жижи" и "никогда не осуждали рашистского терроризма".

Авиакатастрофа в США: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в результате столкновения регионального самолета American Airlines и вертолета армии США в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне 30 января никто не выжил. Погибли все, кто были на борту обеих машин. Всего это 67 человек.

На борту самолета находились спортсмены - участники американского чемпионата по фигурному катанию на коньках, который проходил в городе Вичита, штат Арканзас. Среди пассажиров также были российские чемпионы мира по парному катанию, супружеская пара Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, сообщают российские государственные СМИ.

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