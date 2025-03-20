Американская разведка объяснила Трампу реальную ситуацию еще на прошлой неделе, но на риторику президента США это не повлияло.

Спецслужбы США проинформировали Белый дом, что не существует окружения "тысяч" украинских солдат на Курщине. Однако Дональд Трамп продолжает повторять путинскую ложь. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

Несколько американских и европейских чиновников, знакомых с данными разведок своих стран, подтвердили изданию, что ВСУ отступили на более удобные позиции, однако окружения крупных сил не произошло. Двое американцев также подтвердили Reuters, что ЦРУ и другие разведывательные службы США поделились этой оценкой с Белым домом еще на прошлой неделе. Однако Трамп продолжает утверждать, что украинские войска окружены в Курской области.

Совет национальной безопасности США, ЦРУ, Офис директора национальной разведки США и Белый дом отказались комментировать ситуацию на прямой запрос Reuters.

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Отставной полковник морской пехоты, старший советник Центра стратегических и международных исследований (США) Марк Канчиан считает, что выдумка об окружении тысяч украинских солдат в Курской области является частью российской стратегии, которая заключается в том, чтобы убедить всех, что сопротивление Украины бесполезно и агрессор в конце концов все равно победит, потому что имеет больше ресурсов.

"Это резонирует с Трампом", - говорит эксперт.

Путин и Трамп наврали о котле на Курщине

Как писал УНИАН, Владимир Путин впервые заявил о якобы окружении украинских войск еще 13 марта. По его словам, украинские солдаты были отрезаны и должны "сдаться или умереть". На следующий день Дональд Трамп сообщил, что поговорил по телефону с Путиным и якобы в этом разговоре попросил Путина спасти жизни тысячам украинцев, которые, по его словам, были "полностью окружены" и уязвимы. Путин сказал, что так и сделает, если они сдадутся.

Трамп повторил заявление об "окружении" украинских сил во время своих публичных выступлений в понедельник и вторник уже на этой неделе.

Генштаб ВСУ сразу опроверг еще первое заявление Трампа об окружении украинских сил на Курщине. Президент Украины Владимир Зеленский тоже отрицает, что украинские войска окружены, и заявил, что Путин врет о реальности на поле боя.

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