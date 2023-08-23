Собеседники СМИ считают, что если гибель Пригожина подтвердится, то в ней, скорее всего, обвинят украинские спецслужбы.

Что о возможной гибели главы ЧВК "Вагнер" говорят близкие к Кремлю источники рассказывает "Медуза".

Один из источников признался, что крушение самолета Евгения Пригожина его "не очень удивило". По его оценке, после попытки мятежа Путин "сделал выводы" и перестал считать Пригожина "надежным и управляемым человеком".

Два источника "Медузы", близких к Кремлю, отметили, что удивлены тому, что Пригожин даже после мятежа продолжал вести бизнес в России. По оценке одного из них, так основатель ЧВК "Вагнер" показывал, что не соблюдает "политес", хотя после мятежа было объявлено, что он "уйдет в Беларусь".

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Собеседники "Медузы" считают, что если гибель Пригожина подтвердится, то в ней, скорее всего, обвинят украинские спецслужбы. Впрочем, они не исключили, что Пригожин мог остаться жив: "Он - трикстер, тролль. У него есть информанты в различных структурах, поэтому - надо ждать".

Крушение самолета Пригожина - детали

Информацию о смерти предводителя вагнеровцев в результате крушения самолета подтверждает связанный с ЧВК телеграмм-канал Grey Zone.

Также российский телеграмм-канал Readovka со ссылкой на источники заявил, что в эти минуты продолжается совет командиров ЧВК "Вагнер" и по его итогам будет опубликовано заявление.

Тела владельца "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина и военного командира этой группировки Дмитрия Уткина обнаружены на месте крушения и опознаны.

В Белом Доме прокомментировали информацию о гибели Пригожина. "Если это правда – мы не удивлены", – заявила представитель Совета нацбезопасности США Эдриен Уотсон.

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