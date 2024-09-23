Она заявила, что самая важная красная линия уже перейдена - это произошло, когда россияне вторглись в Украину.

Союзники Украины должны закончить дискуссию о "красных линиях" Путина и разрешить Украине удары западным оружием вглубь России. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью Bloomberg Television в Копенгагене.

"Я предлагаю прекратить обсуждение "красных линий"… Было ошибкой во время этой войны проводить публичное обсуждение "красных линий", поскольку это просто дает русским слишком хорошие карты в руки", - заявила она.

Она также добавила, что задержки в поставках оружия должны прекратиться.

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"И я думаю, что ограничения на использование оружия должны быть сняты", - сказала премьер Дании.

Фредериксен также отвергла любые предположения о том, что разрешение Украине использовать западное оружие для дальних ударов по России приведет к эскалации, которая втянет союзников Киева в войну.

"Самая важная красная линия уже перейдена. И это произошло, когда россияне вторглись в Украину. Поэтому я не приму эту предпосылку и никогда не позволю никому из России решать, что правильно делать в НАТО, в Европе или на Украине", - сказала она.

Фредериксен также заявила, что достижение мира потребует согласия обеих сторон, и не может быть и речи о том, чтобы позволить России захватить всю или часть Украины. Она также скептически относится к тому, что переговоры позволят убедить Путина.

"Когда вы смотрите на поведение России, не только в Украине, но и на Западных Балканах, когда вы смотрите на поведение на Ближнем Востоке, в Африке, в регионе Сахеля, я вижу Россию, которая пытается дестабилизировать этот мир", — сказала Фредериксен. - "Это мнение, что если мы позволим ему захватить Украину или части Украины, то он будет удовлетворен - я с ним не согласна".

Россия ищет способы давления на Запад

Как писало WP, в Кремле осознают, что их тактика запугивания Запада ядерным оружием теряет свою эффективность. Теперь Владимир Путин должен придумать новые инструменты для того, чтобы защитить свои "красные линии".

В то же время старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) Эдвард Лукас писал, что Европа застряла в зоне комфорта, и ее пустые угрозы не останавливают РФ. в то же время разрешение Украине на удары западным оружием по РФ или уголовное преследование западных пособников России были бы одним из способов нанести ответный удар по России, считает он..

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