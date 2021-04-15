По мнению немецкого министра иностранных дел, отказ от сомнительного газопровода в обход Украины лишь "усилит" российскую агрессию.

Обострение российской агрессии против Украины - это не причина для остановки строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом сказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Как пишет Die Welt, по его мнению, "это не приведет к изменениям в российском поведении".

"Я думаю, что произойдет как раз обратное", - сказал немецкий дипломат.

Читайте такжеSüddeutsche Появление "миротворцев" России в Украине будет лишь переходным этапомМинистр обороны Германии Аннгрет Крамп-Карренбауер ранее дала понять, что поддерживает идею наложить мораторий на строительство "Северного потока-2", который уже почти завершен. Во всяком случае, строительные работы можно остановить временно. По мнению министра обороны, даже если газопровод, который соединяет Россию с Германией в обход Украины, будет достроен, его работа должна зависеть от того, как Москва будет себя вести.

Die Welt напоминает, что "Северный поток-2" стал одной из главных проблем в отношениях Германии с США. И смена власти в Вашингтоне никак не изменила эту ситуацию. США боятся, что Европа станет слишком зависимой от российского газа. Поэтому они угрожают остановить российский газопровод с помощью жестких санкций. Апологеты "Северного потока-2" считают, что американцы лишь хотят улучшить свои продажи сжиженного газа в Европе.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия взимает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.

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Перевод: Лесь Дымань