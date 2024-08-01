Соединенные Штаты не видят связи между переговорами по задержанным и возможной дипломатией по войне в Украине.

Соглашение, достигнутое в четверг между Россией и западными странами относительно обмена заключенными, включая США и Германию, вызывает вопросы о его потенциальном влиянии на войну в Украине. Этот вопрос был задан Джейку Салливану, советнику Белого дома по национальной безопасности.

Он ответил, что Соединенные Штаты не видят связи между переговорами по задержанным и возможной дипломатией по войне в Украине.

"Мы считаем, что эти два аспекта действуют по отдельным направлениям. Один из них - это практический вопрос осуществления этого обмена. Другой - гораздо более сложный вопрос, и его должны решать украинцы", - сказал Салливан.

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Обмен заключенными 1 августа - детали

В Турции в четверг успешно был проведен обмен заключенными. Он готовился много месяцев, в итоге в нем приняли участие не менее шести стран: США, Россия, Германия, Польша, Словения и Норвегия.

Россия освободила 16 человек: это политзаключенные (в их числе политики Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, сотрудница штаба Алексея Навального Лилия Чанышева, председатель "Открытой России" Андрей Пивоваров, художница Александра Сколиченко), а также журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, журналистка татаро-башкирской службы Радио "Свобода" Алсу Курманашева, бывший морской пехотинец Пол Уилан, а также гражданин Германии Патрик Шебель.

В обмен был включен и россиянин Вадим Красиков, отбывавший в Германии пожизненный срок за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

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