Российский лидер разжигает пропаганду и религиозные раздоры в Косово и Боснии, чтобы отвлечь НАТО от своего незаконного вторжения.

На протяжении всей истории России ее цари искали способы доминировать над тем, что они называли "ближним зарубежьем" своей разросшейся империи. В современном мире война в Украине следует по этой стратегической дуге, пишет Джеймс Ставридис для Bloomberg.

Он считает, что если Путин одержит победу, то вполне логично, что он обратит свое внимание на Молдову, следующую остановку на пути в Восточную Европу - и где анклав русских сепаратистов, Приднестровье, уже оккупирован Россией.

"Но поблизости есть и другая очень привлекательная цель - Западные Балканы. Этот неспокойный участок территории включает в себя четыре стабильных члена НАТО: Хорватию, Албанию, Черногорию и Северную Македонию. Но Кремль смотрит и на другие призы - Сербию, Косово и этнически разделенную Боснию и Герцеговину. Как Путин может попытаться расширить российское влияние и подорвать взаимодействие НАТО и ЕС в этом важном уголке Европы?" - пишет аналитик.

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По мнению Ставридиса, Путин знает, что если страны-члены НАТО снова будут втянуты в поддержание порядка на неспокойных Балканах, они будут отвлечены от поддержки Украины.

В Косово, бывшем регионе Сербии, который ни сербы, ни россияне не признают в качестве независимого государства, до сих пор находятся несколько тысяч миротворцев НАТО. В прошлом году сербские военные были приведены в состояние повышенной боевой готовности после того, как в результате беспорядков, устроенных протестующими этническими сербами в Косово, пострадали около 100 солдат НАТО. Это вынудило альянс направить туда еще несколько сотен миротворцев. Путин явно поощряет Сербию оказать давление на поддерживаемое НАТО правительство Косово.

"Он также стремится дестабилизировать шаткое правительство Боснии и Герцеговины, которое разделено на странное трехстороннее президентство с одним представителем от каждой из трех основных этноконфессиональных групп. Самым опытным политическим деятелем является Додик, тесно связанный с Москвой. Еще десять лет назад он говорил мне о необходимости отделения Республики Сербской, что фактически разрушит страну. Затем эта отделившаяся часть объединится с Сербией, создав большое сербское государство, что Путин с радостью одобрил бы", - считает эксперт.

Он уверен, что у Запада есть варианты. Ведь, на данный момент идея развертывания батальонов НАТО в Украине маловероятна. Поэтому увеличение численности войск, развернутых в Косово сейчас, и опережение беспорядков, которые пытается разжечь Путин, вполне возможно и имеет стратегический смысл.

"Это стало бы примером эффективного регионального разделения усилий в рамках альянса. Страны НАТО на Балканах и близлежащих территориях (например, Греция и Италия) могут сосредоточиться на этом регионе. Страны Восточной и Северной Европы могут возглавить усилия по Украине. Крупные страны на западе - Франция, Германия, Великобритания и США - обладают достаточными ресурсами, чтобы действовать в обоих направлениях. Наряду со стабилизационными силами, НАТО должно помнить об использовании Россией так называемой гибридной войны. Путин умеет использовать социальные сети, кампании по дезинформации и пророссийскую пропаганду для создания напряженности за пределами своих границ. НАТО должна использовать свои собственные информационные сети для разоблачения и противодействия этим ложным нарративам", - пишет аналитик.

По мнению Ставридиса, если РФ решаит повысить ставки, они могут использовать кибератаки против электросетей и других жизненно важных целей в Косово и несербских частях Боснии. Это приведет к путанице и усилит социальное недовольство. НАТО может предоставить балканским союзникам и друзьям более совершенные системы киберзащиты.

"Существуют экономические стимулы, которые могут противостоять российскому вмешательству. Сербия отчаянно хочет вступить в ЕС, как и Босния-Герцеговина. Их лидеры хотят иметь возможность взаимодействовать с Западом и избежать санкций. Сербский посол в США недавно написал письмо, в котором утверждает, что Сербия хочет только мира. Сербы могут показать, что они искренни, отвергнув манипуляции Путина и позволив Западу сосредоточиться на своей главной проблеме - аморальным действиям России в Украине", - добавил он.

Ситуация на Балканах - детали

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что получил новости, которые угрожают жизненно важным интересам страны.

Обращение к гражданам появилось в его официальном аккаунте в Instagram 26 марта. В нем говорится, что Сербию ждут трудные дни, однако они будут сражаться и страна победит.

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