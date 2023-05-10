Возле Курска был сбит беспилотник, утверждает губернатор Курской области.

В РФ пожаловались на ряд атак беспилотниками, якобы пострадали более 10 военных, и есть разрушения.

В Воронежской области два дрона, которые были начинены взрывчаткой, в ночь на 10 мая подлетели к полигону и при падении взорвались, пострадали около 14 военных, сообщил Telegram-канал Baza.

Кроме того, губернатор Курской области утверждал, что под городом Курск был сбит якобы вражеский дрон, и на деревню Толмачево упали его обомки. По словам чиновника, обошлось без пострадавших, но поврежден фасад дома, а также газовая труба.

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Также появилась информация, то дрон взорвался в Белгородской области - на территории села Ольховатка.

По сведениям канала Baza, утром 9 мая в Воронежской области в нескольких километрах от аэродрома сбили неопознанный летательный объект.

Важные новости РФ во время войны против Украины - что нужно знать

В начале мая власти РФ обвинили украинскую сторону в "атаке на Кремль" беспилотниками. В сети также появилось видео, на котором якобы запечатлен дрон над Кремлем, который взрывается.

Спикер Командования Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат отметил, что на "атакованном" здании даже не пошатнулся флаг. Власти Украины подчеркнули, что не причастны к "атаке на Кремль".

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