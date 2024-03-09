Аналитики акцентировали, что ОАЭ и Саудовская Аравия были наиболее лояльны к Путину, а вот Кувейт и Катар больше всего критиковали действия руководства РФ.

Для арабских стран полномасштабное вторжение РФ в Украину представило как вызовы, так и возможности.

Такое мнение высказали западные эксперты, пишет Голос Америки. При этом для США и европейских стран вызов заключается в привлечении влиятельных арабских государств к решению глобальных проблем.

Война ускорила раскол между Востоком и Западом, заставляя членов Совета сотрудничества Персидского залива искать "деликатный баланс", маневрируя между многими центрами влияния современного мира, высказал мнение генеральный директор Gulf State Analytics Джорджио Кафиеро. Он добавил, что вызовы, стоящие перед Западом, усилили роль арабских стран Персидского залива, таких как Саудовская Аравия, с точки зрения глобальной энергетики, безопасности и геополитики.

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При этом эксперт Европейского совета по международным отношениям, бывший дипломат британского МИД Джеймс Линч, считает, что западные страны уже потеряли свою мягкую силу, а репутация европейцев как защитников международного права "упала среди их арабских партнеров".

Европейская мягкая сила заключается в ее экономических показателях и общественных ценностях, но, считает Линч, эти резервы нивелируются из-за обвинений вплоть до "потенциальной причастности" европейцев к геноциду в секторе Газа.

При этом европейские чиновники, предположил эксперт, рассчитали вернуть прежние отношения Европы с арабским миром. "Но это просчет: восприятие Запада ухудшается", - считает эксперт.

Аналитики вашингтонского центра по расчету геополитических рисков Gulf State Analytics отметили, что вторжение РФ в Украину помогло саудовцам заставить США по-другому смотреть на партнерство, хотя еще в начале президентского срока Джо Байден отказывался общаться с наследным принцем Саудовской Аравии, из-за проблем с правами человека. А уже в 2022 году он поехал в Джидду в попытке вывести страну из-под влияния Кремля.

Аналитики акцентировали, что если ОАЭ и Саудовская Аравия были наиболее лояльными к российскому президенту Владимиру Путину, то Кувейт и Катар больше всего критиковали нарушение Россией территориальной целостности Украины, а Оман и Бахрейн "были посередине".

Но все эти страны в последние два года пытались поддерживать тесные отношения как с Кремлем, так и с Западом. И как подчеркнули аналитики, ни одна страна Персидского залива не ввела санкций против РФ.

Между тем, в США признают "рациональность нейтралитета стран Персидского залива в этой войне", считает Мира аль-Хусейн, социолог из ОАЭ, научный сотрудник Центра Альвалида бин Талала Эдинбургского университета.

Впрочем, признали аналитики, в настоящее время на страны Персидского залива гораздо больше влияет арабо-ираильский конфликт, чем война РФ против Украины.

Украина и государства арабского мира

27 февраля украинский президент Владимир Зеленский совершил визит в Саудовскую Аравию. Во время рабочего визита он провел встречу с наследным принцем, премьер-министром страны Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

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