ХАМАС утверждает, что полное прекращение огня является обязательным условием для освобождения заложников.

Два источника в египетских службах безопасности заявили в воскресенье, что Израиль и ХАМАС готовы к возобновлению прекращения огня и освобождению заложников, хотя остаются разногласия по поводу того, как это будет реализовано.

Египет и Катар, которые ранее вели переговоры о недельном прекращении огня и освобождении заложников, настаивали на ускорении оказания помощи и открытии контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом до начала каких-либо переговоров, сообщили источники издания Reuters.

Израильский чиновник заявил, что гуманитарной помощи было разрешено поступить в Газу после того, как египетские источники первоначально заявили, что она была задержана.

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Надежды на мир возросли в субботу, когда источник сообщил, что глава израильской разведки разговаривал в пятницу с премьер-министром Катара.

ХАМАС настаивает на составлении списка заложников, подлежащих освобождению в одностороннем порядке, и требует, чтобы израильские силы отошли за заранее определенные линии.

Хотя Израиль согласился с тем, что ХАМАС составит список, источники сообщили, что он потребовал указать сроки и ознакомиться со списком, прежде чем устанавливать время и продолжительность прекращения огня. Израиль отказывается уйти, добавили источники.

ХАМАС утверждает, что полное прекращение огня является обязательным условием для освобождения заложников, сообщили источники.

"Для меня важно ясно дать понять, что ЦАХАЛ полна решимости завершить задачу по демонтажу ХАМАСа", - заявил на пресс-конференции в воскресенье официальный представитель израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари.

Война Израиля против ХАМАС - последние новости

Ранее Израиль и ХАМАС договорились о временном прекращении огня, чтобы обменять заложников на палестинских заключенных. За это время удалось освободить десятки людей, хотя боевики продолжали саботировать перемирие. В частности, ХАМАС нарушил перемирие с Израилем уже через 15 минут после его начала 24 ноября.

Уже 1 декабря, когда режим прекращения огня должны были продлить еще на сутки, армия Израиля объявила о возобновление боевых действий в Секторе Газа и против группировки ХАМАС. Оказалось, что боевики снова обстреляли территорию Израиля.

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