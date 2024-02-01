Первым пунктом такой стратегии аналитики назвали обеспечение поражения РФ в войне против Украины.

Россия находится в состоянии войны с Западом, пытаясь подорвать мировой порядок, основанный на правилах, где США являются лидером, и который гарантировал мир и процветание в мире в последние 80 лет.

Об этом говорится в отчете Международного Центра анализа европейской политики. В документе аналитики предлагают Западу для восстановления стабильности обновить стратегию сдерживания, которая базировалась бы на собственных интересах, передает Голос Америки.

Первым пунктом такой стратегии аналитики назвали обеспечение поражения РФ в войне против Украины. "Полномасштабное вторжение в Украину... является первым выстрелом в гораздо более крупной кампании, направленной на преодоление глобального порядка под руководством США. Пришло время для новой стратегии сдерживания. Эта стратегия, которая должна начаться в Украине, но не заканчиваться победой в этой войне", - считают аналитики.

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Авторы отметили, что война против Украины изменила геополитическую реальность, которую определяют четыре основных факта.

Во-первых, РФ хочет уничтожить миропорядок, считая его губительным для себя. Такое видение мира вряд ли изменится после окончания войны в Украине.

Во-вторых, РФ будет представлять угрозу для Запада в долгосрочной перспективе, ведь военное поражение Кремля в войне маловероятно.

РФ сохраняет и, вероятно, будет увеличивать способность доминировать на постсоветском пространстве и нарушать безопасность и стабильность на Западе, считают аналитики.

"России нужно будет 7 лет, чтобы восстановить армию; ее ядерные силы уже продемонстрировали способность сдерживать действия Запада; ее экономика успешно переоснащается для войны; а ее киберсилы, службы тайных операций и инфраструктура дезинформации сохраняют глобальный охват", - констатируется в отчете.

В-третьих, США противостоят альянсу авторитарных государств - России, Китая, Ирана, которые вместе стремятся подорвать власть США и других стран Запада, и выиграют от распространения конфликта в мире.

В-четвертых, трансатлантическая солидарность важна, американское лидерство является ключевым для евроатлантической безопасности, а интересы США и Европы тесно связаны.

Эксперты считают, что целью новой рекомендованной стратегии сдерживания должно стать нарушение равновесия РФ, которое бы положило конец ее попыткам достичь своих региональных и глобальных целей.

Авторы отчета считают, что такой "подрыв должен начаться в Украине, где Кремль наиболее незащищен и уязвим". Авторы отчета отметили, что для этого необходимо нанести России поражение в Украине, без которого невозможно перейти к стратегии сдерживания.

Для этого США и союзники должны изменить поддержку Украины с термина "сколько нужно" на обеспечение украинской победы "как можно скорее".

Война в Украине и помощь Запада

С начала нападения РФ на Украину, западные союзники начали поддерживать Киев оружием и деньгами. Но в последнее время помощь западных союзников поступает все труднее. Особенно это заметно стало в США. При этом Германия активизировала свои усилия по оказанию помощи Украине.

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