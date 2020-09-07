Ребенка без родителей отвезли в РУВД и забрали телефон.

В Беларуси правоохранители задержали 12-летнего мальчика, который на асфальте нарисовал краской "3%".

Об этом сообщает Оnliner.

12-летний Ярослав рассказал, что был на протесте. Пошел туда сам, без ведома родителей.

"Парня задержали так: подошли четверо омоновцев, усадили в микроавтобус и привезли в Центральное РУВД. У подростка попросили телефон в разблокированном виде. Силовики увидели ролик с митинга и забрали смартфон «на экспертизу»", - говорится в сообщении.

По данным Tut.by, задержали Ярослава после того, как он оставил надпись "3%" на асфальте на проспекте Победителей.

"Ничего такого — цифра и два нолика. Он никаких позорных возгласов и карикатур не рисовал", - рассказала мать мальчика. По ее словам, на ребенка составили протокол.

Женщине сказали, что могут быть правовые последствия: постановка на учет по делам несовершеннолетних и сообщение в школу.

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Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

11 августа в стране объявили общенациональную забастовку. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многие из них при задержании и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

6 сентября в Беларуси прошел "Марш единства", в котором приняли участие более 100 тыс. человек.

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Автор: Екатерина Лиманская