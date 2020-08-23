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В Грузии автобус с пассажирами упал с 80-метровой высоты: есть погибшие и раненые

21:33, 23 августа 2020
Мир
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В Грузии микроавтобус упал с пассажирами / Фото Ольга Броскова

Авария произошла в Душетском муниципалитете (края Мцхета-Мтианети) возле села Бисо на одном из участков автодороги Шатили, сообщили на сайте МВД Грузии.

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По данным ведомства, еще трое получили тяжелые травмы.

В МВД отмечают, что на месте происшествия мобилизованы экипажи патрульной и криминальной полиции, спасательная техника, бригады "скорой помощи".

Спасательные работы, несмотря на сложные рельефные и метеорологические условия, ведутся в непрерывном режиме, - говорится в сообщении.

В ведомстве не сообщили, сколько именно пассажиров были в транспорте на момент ДТП. Продолжается идентификация погибших и пострадавших.

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Автор: Наталия Печиборщ

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