Как пишет Reuters, особая экономическая зона Расон возможно будет использоваться для поставок оружия для войны в Украине.

Особая экономическая зона Расон, когда-то являвшаяся северокорейским экспериментом по ограниченному капитализму, теперь, стала эпицентром растущего сотрудничества КНДР с Россией, включая возможные поставки оружия для войны в Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на экспертов.

СЭЗ Расон, созданная в 1990-х годах на границе с Китаем и Россией, была местом мечты для многих северокорейцев до того, как были введены более жесткие санкции, а закрытие границ в эпоху пандемии задушило почти всю торговлю и туризм.

Но в последние месяцы появились явные признаки того, что этот регион готов к возрождению: корабли пришвартованы здесь впервые с 2018 года, а спутниковые снимки указывают на всплеск торговли как из порта, так и по железнодорожной линии в Россию.

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Россия также может продавать уголь, нефть и муку через Расон, и если большему количеству северокорейских рабочих будет разрешено пересекать границу, они смогут отправлять российские лекарства и другие товары домой для продажи родственникам. Кроме того, по данным экспертов, российская древесина, заготовленная северокорейскими лесозаготовителями, может быть перепродана в Китай через Расон.

Кроме того, по словам официальных лиц США и Южной Кореи, а также отчетам западных исследователей со ссылкой на спутниковые снимки, с августа порт Расона посещали российские корабли, связанные с военной логистической системой этой страны.

Из порта Расон Северная Корея отправила в Россию около 2000 контейнеров, предположительно перевозящих артиллерийские снаряды и, возможно, ракеты малой дальности, сообщили журналистам южнокорейские военные чиновники.

Также с конца 2022 года активность была замечена вокруг станции Туманган в Расоне, которая имеет железнодорожное сообщение с Россией, и ще больше вагонов было замечено после того, как министр обороны России посетил Пхеньян в июле.

По словам министра природных ресурсов России Александра Козлова, когда лидер Ким Чен Ын посетил Россию в сентябре, он обсуждал возобновление застопорившегося совместного логистического проекта в Расоне, строительство нового автомобильного моста, соединяющего его с Россией, и дополнительные поставки зерна.

Россия и КНДР

После того, как РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину, ее изоляция на международной арене усилилась, и российская сторона начала активнее сотрудничать, в частности, с КНДР.

Сообщалось, что у Пхеньяна есть одни из крупнейших в мире складов снарядов и ракет, совместимых с советским оружием, которое РФ активно использует в войне против украинцев.

По данным СМИ, власти КНДР уже отправили в Российскую Федерацию более 1 миллиона снарядов для артиллерии.

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